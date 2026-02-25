Laboratorios Indas, del Grupo Attindas, inaugura una de las mayores plantas solares de autoconsumo de C-LM en Novés

Acto de inauguración de la nueva instalación fotovoltaica de autoconsumo de Laboratorios Indas en Novés, Toledo. - EUROPA PRESS

NOVÉS (TOLEDO), 25 (EUROPA PRESS)

Las instalaciones de Laboratorios Indas, perteneciente al Grupo Attindas Hygiene Partners, en el municipio toledano de Novés, han inaugurado este miércoles una planta fotovoltaica de autoconsumo con capacidad para autoabastecerse con 4,4 megavatios de potencia.

En el acto de inauguración, encabezado por la CEO del Grupo Attindas, Esther Berrozpe, acompañada por el CEO de NetOn Power, Alberto Martín, y el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, se ha destacado que la planta cuenta con más de 7.000 paneles solares que permiten una reducción de la huella de carbono de 1.400 toneladas de CO2 al año.

Berrozpe ha subrayado que la inauguración supone "un paso importante en nuestra proyección para el futuro y en nuestro compromiso para un modelo de negocio sostenible, eficiente y con responsabilidad en el entorno económico, social y natural".

La CEO del Grupo Attindas ha destacado la implantación de la compañía en Castilla-La Mancha, con más de 75 años de presencia en Novés.

"En esta planta producimos cada día más de 5 millones de productos al año, se dice pronto, son más de 1.300 millones de productos que no solo vienen distribuidos en el entorno nacional, sino exportamos a más de 35 países a nivel internacional en Europa y en Estados Unidos", ha destacado.

Además, ha señalado que actualmente las instalaciones de Laboratorios Indas cuenta con "unos 400 empleados, que con "toda la actividad comercial y de logística" se eleva a "en torno a unas 3.000" empleos en la zona.

Por su parte, Alberto Martín ha destacado que el proyecto comenzó en el año 2023 a través de un acuerdo entre Grupo Attindas y NewtOn Power, que ha permitido la instalación de esta planta de autoconsumo sin inversión inicial por parte de la empresa.

"Esta planta originalmente permitía cubrir el 25% de la demanda de Indas mediante más de 7.000 paneles solares que se han instalado", ha expuesto, señalando que 2.200 placas han sido instaladas sobre las cubiertas de las instalaciones, ampliadas con cinco hectáreas de paneles solares aledaños para alcanzar los 4,4 megavatios.

Además, el CEO de NewtON ha destacado que este modelo de instalaciones permite que "la energía se consuma localmente en beneficio de la industria, de las propias comunidades que circundan a la planta".

Durante la presentación, Martín ha agradecido la colaboración institucional, destacando las facilidades para tramitar los permisos del proyecto en Castilla-La Mancha. "Si queremos impulsar que el autoconsumo se convierta en esa alternativa, tenemos que facilitar que se instalen más allá de las cubiertas", ha planteado.

APOYO INSTITUCIONAL DE LA REGIÓN

De su lado, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha agradecido a la empresa la inversión para establecer la que "posiblemente sea la planta solar fotovoltaica de autoconsumo in situ más grande, más importante de toda Castilla-La Mancha, con 4,4 megavatios".

Gutiérrez ha reivindicado la apuesta de la Administración regional por el desarrollo de energía renovables, apuntando que la región "cuenta con 17.866 megavatios de energía, de los cuales el 88%, es decir, casi 16.000 megavatios, proceden de energía renovable", consolidándose además como "es la segunda comunidad autónoma de energía solar fotovoltaica, que supone el 18% del total nacional".

En cuanto a instalaciones para autoconsumo, el delegado de la Junta ha recordado que en 2025 ya se producía 945 megavatios, 302 de ellos en la provincia de Toledo, a través de "22.800 instalaciones que han recibido ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha por importe de 32,4 millones de euros".