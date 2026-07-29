Las labores en el incendio de La Mierla se centran en controlar puntos calientes dentro del perímetro afectado

Incendio en La Mierla. - INFOCAM

GUADALAJARA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las labores en el incendio declarado hace 13 días en La Mierla (Guadalajara) se centran en la extinción y control de puntos calientes dentro del perímetro afectado, así como en la evaluación de riesgos ante los vientos y la ola de calor.

Así lo indica el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en un mensaje en la red social 'X'.

Según el Sistema de información de Incendios Forestales, en dichas laborales participan 12 medios, uno de ellos aéreo, y 61 personas.