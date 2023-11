Lagartija Nick se suman a la X edición del Festival Ke Kaña de Guadalajara que se celebrará el 17 y 18 de noviembre

GUADALAJARA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda granadina Lagartija Nick se suma a la celebración de la X edición del Festival Ke Kaña, que llegará al espacio Tyce de Guadalajara los días 17 y 18 de noviembre y que también contará con Cometa, Grande Amore, Anabel Lee, Barry B, Sistema de Entretenimiento, Alice's Cream, Pinpilinpussies, Mechudo, Superframe,

Colectivo Shumareli, Itziar Gregorio, D. Trakintenso, la Santa Mari y Renkore.

Diez ediciones han pasado desde que el mítico bar Ke Kaña se convirtiera en un festival. Y aquellos amigos, agrupados actualmente en la Asociación Cultural Super 8, y unidos por la pasión por la música en directo y la cultura alternativa, ahora quieren doblar la apuesta Por ello, la décima edición del Festival Ke Kaña se celebrará en dos jornadas principales, el 17 y 18 de noviembre en el Espacio Tyce.

Este crecimiento ha sido puesto en valor por el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara y concejal de Cultura, Javier Toquero, quien ha señalado que, "este festival es grande en colaboraciones porque implica a hosteleros de la ciudad, impulsa el tejido empresarial y asociativo de Guadalajara y apuesta por el talento local".

El presidente de la Asociación cultural Super 8, David Sánchez, ha indicado que su intención era celebrar el décimo aniversario "por todo lo alto" y llevar aún más lejos el 'espíritu Ke Kaña'. "Esperamos que la cuidad entera se empape de este espíritu y se convierta en referencia cultural no sólo de la provincia sino a nivel nacional".

Por su parte, Jesús León, CEO de la compañía de Cervezas Arriaca ha puesto de manifiesto que la compañía no sólo patrocina el festival sino que participa del mismo "porque tenemos casi la misma edad". "Consolidamos juntos nuestro crecimiento y compartimos con ellos una filosofía parecida: Nosotros reinterpretar clásicos y ellos tienen muy buen ojo en captar talento. Ambos apostamos por lo local", ha apuntado León.

'KEKAÑIJOS'

El festival crece en actividades con la incorporación del 'KeKañijos' un espectáculo dirigido a los más pequeños de la casa que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en el Centro Ibercaja con las canciones didácticas del Capitán Corchea.

El cine volverá a ser protagonista también de este evento. De tal forma que de la mano del Cine Club Alcarreño se proyectará el lunes 13 a las 20.30 horas el documental 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric'.

Con todo, el viernes 17 el Espacio Tyce abre sus puertas a la décima edición del Festival Ke Kaña desde las 21.00 horas, pudiéndose disfrutar de exposiciones en la zona del 'KeKañaEsCultura', con la banda sonora de Dj Vero y las obras de DLoio, Carolina Rastrilla, Dani Martínez, Atalanta Arés, Photogronard y Laura Yubero, y que permanecerán expuestas durante ambos días.

Posteriormente, a las 22.00 horas, Colectivo Shumareli, la banda local ganadora del Festival Villa de Bilbao, será la encargada de estrenar los conciertos sobre las tablas del escenario principal del Espacio Tyce.

Le seguirá el glam pop progresivo y descarado de Cometa; el inclasificable Barry B, que vuelve por segunda vez en el Ke Kaña, tras tocar en la primera edición con su primera banda, The Girondines; y la mezcla de punk, mala leche y anime de los 8 de Sistema de Entretenimiento. Para cerrar el día, la guinda electrónica la pondrá Mechudo.

El sábado 18 la programación del festival se iniciará a las 13.00 horas en la Discotaberna con una nueva edición del 'KeKañaTalks'.

Bajo el título 'Oye, ¿y si montamos un festival?', los ponentes de lujo Juan Cruz Pascual, organizador del Palencia Sonora; Javier Ajenjo, ideólogo del Sonorama Ribera; César Gallego, a los mandos del Alcalá Suena; y David Sánchez Condado, más conocido como 'Triki' y 'alma mater' del Ke Kaña y de la Asociación Cultural Super 8 contarán cómo tuvieron la idea loca de comenzar un festival.

Tras la charla, y en colaboración con la agrupación Sounds From The Deep, habrá concierto en el Tell Mama de The FreeTangas; y, justo después, el mejor tardeo con Dj Panalero, de nuevo en la Discotaberna.

A partir de las 19.00 será el turno de volver a la base de operaciones principal del Ke Kaña: el Espacio Tyce, por lo que desde de las 19.30 horas, en el escenario del KeKañaEsCultura, será el turno del sonido íntimo de Itziar Gregorio.

Justo después, los veteranos Alice's Cream no se dejarán nada en el tintero inaugurando el escenario principal, para dar después paso al estilo ecléctico y una performance sin etiquetas de la mano de Trankitenso, la Santa Mari y Renkore.

Después, no se hará el silencio en el espacio de las exposiciones con Vero DJ quien amenizará la estancia a todos los que se acerquen a admirar las obras de los seis artistas.

Ya en el escenario principal actuará Pinpilinpussies. Y a eso de las 23.00 horas, será el plato fuerte con más de tres décadas sobre los escenarios y siendo referente e historia de la música independiente nacional, Lagartija Nick se suma a la celebración de la décima edición del Ke Kaña. Sin desmerecer al punk británico, noise y new wave salido de las guitarras de cuatro amigos de Terrassa bajo el nombre de Anabel Lee.

Los conciertos se cerrarán con el electropunk en gallego de Grande Amore, y los mejores temas de Superframe, quienes, como es ya costumbre, cerrarán la edición más ambiciosa hasta la fecha del Festival Ke Kaña.