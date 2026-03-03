Las Lagunas de Ballesteros en Cuenca recuperará su estado natural con el Proyecto Life restaurando más de 280 hectáreas

Las Lagunas de Ballesteros. - FUNDACIÓN

CUENCA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Life Lagunas de Ballesteros permitirá la restauración integral, expansión y conservación de los hábitats naturales de las Lagunas de Ballesteros, un conjunto de humedales circulares sobre yeso ubicados en la provincia de Cuenca, un paisaje natural muy poco frecuente en Europa. La restauración afectará a más de 280 hectáreas entre 2026 y 2029, para que "uno de los ecosistemas más singulares de la Red Natura 2000 recupere su estado natural".

Este martes se ha presentado esta iniciativa de Fundación Global Nature, Redeia, la Diputación Provincial de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Este espacio, ubicado en la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Ballesteros, se ha visto afectado en las últimas décadas por la actividad agrícola y la extracción de agua para regadío, lo que ha llegado a secar la llanura de inundación y ha degradado gravemente la vegetación de la zona, hoy casi desaparecida, tal y como ha informado en nota de prensa la Fundación Global Nature.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea a través del programa Life, Redeia y la Diputación de Cuenca. También con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Arcas, Valdetórtola y Villar de Olalla.

Durante la presentación de esta iniciativa, Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature, ha explicado que Life Ballesteros "es un proyecto que solo puede tener éxito gracias a la colaboración entre administraciones, agricultores y la sociedad local". "Hemos alcanzado preacuerdos con 18 propietarios que representan el 94% de la superficie del espacio protegido, en un proceso de compra de terrenos dirigido desde Europa, que permitirá avanzar hacia una restauración completa y duradera del ecosistema".

"También aprendemos de experiencias previas como el proyecto Life El Hito, en la provincia de Cuenca, donde la compra de terrenos, la restauración del humedal y la colaboración con agricultores demostraron que la recuperación ambiental es compatible con el desarrollo sostenible del territorio. Ese proyecto sirvió de referencia y ahora aplicamos esos aprendizajes en Ballesteros".

Por su parte, la delegada de Redeia en Castilla-La Mancha, Patricia Crego, ha destacado "el compromiso de Redeia por la conservación y restauración de ecosistemas a través de la colaboración y el apoyo a entidades locales mediante nuestra Estrategia de Impacto Integral, con el objetivo de generar un impacto positivo en el territorio donde se ubican nuestras instalaciones". En ese sentido, ha manifestado que "Redeia es consciente de la riqueza de ecosistemas de la provincia de Cuenca, por eso impulsamos diferentes iniciativas de valor duradero".

Asimismo, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que con Global Nature se apuesta "sobre seguro", tal y como demuestra el proyecto de la Laguna del Hito que ha permitido recuperar este espacio y atraer de forma directa a más de 60.000 visitantes y 3.500 escolares, algo que repercute positivamente en las personas que viven en este territorio.

Además, se ha mostrado como un defensor de esta manera de trabajar entre lo público y lo privado de cara a generar alianzas entre el Proyecto LIFE y la sociedad civil de los distintos entornos como los ayuntamientos, los agricultores o los propios vecinos, esto demuestra una manera diferente de apostar por el medio natural sin que suponga un freno al desarrollo del medio rural.

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Susana Jara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la conservación y restauración de los humedales, destacando la importancia de iniciativas colaborativas como este proyecto.

Jara ha subrayado que "Castilla-La Mancha presume de un patrimonio natural excepcional", y que estas actuaciones permiten proteger "ecosistemas únicos que forman parte de nuestra identidad". Ha puesto en valor el papel estratégico de estos espacios en la lucha contra el cambio climático, recordando que "regulan el ciclo del agua, almacenan carbono y albergan una biodiversidad extraordinaria", señalando el complejo lagunar de Ballesteros y el valle del río Moscas como prioritarios.

"Proteger nuestros humedales hoy es garantizar recursos naturales, biodiversidad y bienestar para las generaciones futuras", ha afirmado, haciendo un llamamiento a la colaboración de todos los sectores sociales, pues la conservación "es un reto común" que depende tanto de grandes proyectos como de pequeños gestos cotidianos.

FENÓMENO ÚNICO EN EUROPA

Las Lagunas de Ballesteros albergan más de treinta dolinas y uvalas formadas por un fenómeno geológico único en Europa. La disolución del yeso crea un paisaje excepcional de lagunas: un proceso vivo que se caracteriza por la lentitud de su evolución y, sin embargo, los procesos sobre yesos en el centro de la provincia de Cuenca son extraordinariamente rápidos, una particularidad de estos yesos que ha provocado el último colapso hace menos de 20 años.

Estas dolinas y uvalas se forman a consecuencia de un proceso kárstico activo sobre un acuífero formado por yesos: si estas depresiones están conectadas con el acuífero inferior reciben agua del acuífero y pueden convertirse así en lagunas permanentes o semipermanentes; por el contrario, si no están conectadas sólo se inundan temporalmente cuando llueve o si asciende el nivel freático.

Con el Life Ballesteros se adquirirán para su restauración hasta el 94% de la superficie del espacio protegido, eliminando su uso agrícola. La restauración ambiental acabará con 3,5 kilómetros de drenajes y canales artificiales y retirará infraestructura de riego y escombros. El proyecto trabajará para reponer los niveles del acuífero e inducir los procesos de inundación temporal en 120 a 145 hectáreas.

La actuación también contempla la ampliación oficial de los límites de la Zona de Especial Conservación (ZEC) en un 28% y la actualización de su Plan de Gestión. Asimismo, la superficie de hábitats naturales se multiplicará por diez, al pasar de menos de 30 hectáreas actuales a casi 280.

En ese sentido, otro de los objetivos centrales del proyecto es recuperar las praderas de masiega (Cladium mariscus), una especie autóctona que funciona como refugio para decenas de especies de aves, anfibios e invertebrados únicos.

Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de esta recuperación, se impulsarán acuerdos de custodia de territorio con agricultores del entorno que ayuden a reducir el uso de fertilizantes y pesticidas en 500 hectáreas alrededor de la ZEC. También contará con un sistema de seguimiento científico que incluirá cartografías botánicas detalladas, estudios hidroquímicos, el análisis de comunidades de carófitos, clave para evaluar la calidad del agua, y estudios entomológicos centrados en invertebrados acuáticos, especialmente especies endémicas o muy amenazadas, como indicadores del estado ecológico del sistema.

Al mismo tiempo, se desarrollará un programa de sensibilización y uso público, con la creación de una ruta interpretativa de 1,5 kilómetros, dos zonas de aparcamiento para ordenar las visitas, actividades educativas dirigidas a 5.000 escolares y una exposición itinerante que recorrerá 50 municipios de Cuenca. También se explorarán herramientas financieras innovadoras, como créditos de biodiversidad y métricas de huella hídrica, para implicar al sector empresarial en la conservación del espacio.