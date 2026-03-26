La lanzadera a la estación del AVE de Cuenca tendrá dos paradas intermedias a partir del 1 de abril

Archivo - Estación AVE Cuenca - EUROPA PRESS/ADIF - Archivo

CUENCA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cuenca, Héctor Serrano, ha anunciado la puesta en marcha, a partir del próximo 1 de abril, de dos paradas intermedias en la lanzadera a la estación de Alta Velocidad Fernando Zóbel, que pasará a tener una frecuencia de veinte minutos. Estas paradas estarán situadas en Villa Luz y en la Rotonda del Arado de la Ronda Oeste.

Serrano ha explicado que solo darán servicio a los usuarios que tengan como origen o destino la estación. Es decir, no se puede coger el autobús para ir de una parada intermedia a otra, como en el transporte público convencional.

Para ello, en los desplazamientos hacia el AVE no se abrirá la puerta trasera hasta el final del trayecto, mientras en los viajes hacia la estación de autobuses, solo se recogerá a los viajeros del tren.

La primera lanzadera hacia la estación del AVE saldrá a 5.45 horas y la primera expedición desde la Fernando Zóbel a las 6.10. Durante el resto del día, los autobuses circularán "a y diez, a y media y a menos diez". Toda esta información estará en la página web del Ayuntamiento y en las marquesinas de las paradas del recorrido.

El concejal de Movilidad ha asegurado que la propuesta cumple con las condiciones del Ministerio de Transportes para sufragar el servicio y tiene su visto bueno de todas las partes implicadas, tanto de los conductores del transporte urbano de Cuenca como de la Asociación de Usuarios de AVE, que asumen el incremento de 15 a 20 minutos de las frecuencias a cambio de la incorporación de estas nuevas paradas.