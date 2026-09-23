Laura Gómez asume el mando de la Guardia Civil de Guadalajara: "Nuestra razón de ser siguen siendo las personas"

Laura Gómez Asume El Mando De La Guardia Civil De Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La teniente coronel Laura Gómez ha asumido este miércoles el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, en un acto presidido por la directora general del cuerpo, Mercedes González, y en el que ha destacado como principales retos la lucha contra las nuevas formas de delincuencia, especialmente la ciberdelincuencia, y la necesidad de mantener la presencia de la Guardia Civil en todos los puntos de una provincia "extensa y diversa".

Gómez, que ya llevaba varios meses al frente de la Comandancia en comisión de servicio, ha jurado el cargo durante el acto, al que también han asistido el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido; la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el presidente de la Diputación, José Luis Vega; la delegada de la Junta, Rosa García, entre otras autoridades civiles y militares.

En su intervención, la nueva jefa de la Comandancia ha asegurado que no llega a un lugar desconocido ni parte de cero, después de la experiencia acumulada durante los últimos meses, en los que ha tenido que afrontar, entre otras situaciones, los grandes incendios forestales registrados en la provincia.

Precisamente, ha puesto en valor la coordinación entre instituciones durante esas emergencias. "He podido comprobar que la coordinación y la colaboración con todas estas instituciones ha sido magnífica", ha señalado en declaraciones posteriores a los medios, antes de añadir que, "si el resultado dentro de lo malo de los incendios no ha sido peor es porque la colaboración entre todos ha sido magnífica".

Gómez ha expresado su deseo de mantener esa línea de trabajo y ha señalado que su objetivo es "poder seguir ayudando a toda la sociedad de Guadalajara, a toda la población de todos sus pueblos".

Ha incidido en que asume la responsabilidad "con mucha ilusión y profundo sentido de la responsabilidad", con el compromiso de ejercer un mando basado en la cercanía, la escucha y la exigencia profesional. "Nuestra razón de ser siguen siendo las personas", ha afirmado.

Entre los retos que afronta al frente de la Comandancia ha situado la evolución de la delincuencia. "La delincuencia hoy en día varía", ha explicado, apuntando especialmente a "la ciberdelincuencia, de los delitos a través de las redes", lo que obliga, a su juicio, a "ir cambiando nuestra actuación en esas situaciones".

Junto a ello, ha situado como otro de sus objetivos "poder llegar siempre a toda la población que nos necesite", con independencia del lugar de la provincia en el que se encuentre. En este sentido, ha destacado el incremento de efectivos registrado en la provincia, con "más de 100 componentes nuevos", hasta acercarse ya a los 800 integrantes en la Comandancia.

La nueva jefa también ha incidido en la atención a las víctimas, especialmente a las más vulnerables. Preguntada por las víctimas de violencia de género atendidas en la provincia, ha señalado que la Guardia Civil pretende "atender a todas las víctimas que haya por el motivo que sea".

Gómez es la segunda mujer que ocupa la jefatura de la Comandancia de Guadalajara y releva a otra mujer, Cristina Moreno; un hecho destacado durante el acto por la directora general de la Guardia Civil.

Durante su discurso de toma de posesión también ha hecho hincapié en el valor de las personas que integran la Comandancia y de los vínculos creados durante los meses anteriores. "Me siento profundamente orgullosa del personal de esta Comandancia, de vuestro trabajo y la forma en que lo hacéis", ha afirmado.

La nueva jefa ha explicado además que su vocación de servicio nació en casa, vinculada a su padre, también guardia civil, de quien aprendió que la profesión supone "una forma de entender el deber y el servicio a los demás". "Detrás de nuestro trabajo está alguien a quien proteger", ha señalado.

UNA PROFESIONAL "PREPARADA, RESPONSABLE, COMPROMETIDA"

Por su parte, Mercedes González ha subrayado la trayectoria de la nueva responsable, a la que ha definido como una profesional "preparada, responsable, comprometida", además de destacar su empatía y comprensión. También ha puesto en valor que se trata de una "hija del cuerpo" y su experiencia en distintos destinos dentro de una institución históricamente masculinizada.

En su intervención, la directora general ha señalado que el relevo entre dos mujeres debe contribuir a que la presencia femenina en puestos de responsabilidad deje de ser excepcional. "Espero que cuanto antes el relevo de mujeres sea un indicativo de normalidad, para que el liderazgo femenino se encuentre en todos los niveles de responsabilidad", ha afirmado.

González también ha destacado el papel de la Guardia Civil en la provincia durante los incendios forestales. En referencia especialmente a los registrados en La Mierla y Selas, ha agradecido el trabajo desarrollado por los agentes en un escenario que ha calificado de "aterrador", subrayando su labor de auxilio y protección de las personas, "especialmente los más vulnerables".

Asimismo, ha resaltado que Guadalajara es una provincia en la que se entiende el "papel vertebrador" de la Guardia Civil por sus características territoriales y ha subrayado que su tasa de criminalidad se sitúa "ocho puntos por debajo de la media nacional".

La directora general ha pedido a los agentes que no escatimen esfuerzos para demostrar "cercanía y profesionalidad" y ha aludido también a la atención a las víctimas de violencia de género, al tiempo que ha trasladado a Laura Gómez su confianza para afrontar esta nueva etapa.

El acto ha concluido con las vivas a España, al Rey y a la Guardia Civil pronunciados por la directora general, seguido de la entrega de una corona de laurel y la interpretación del himno del Cuerpo.