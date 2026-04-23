Lecturas, inclusión y bibliobuses reivindican en C-LM el libro y honran la memoria de Cervantes

La capital regional ha celebrado la efeméride con la lectura pública de' El Quijote' en versión de lectura fácil. - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cinco provincias de la región se han volcado este miércoles, 23 de abril, para conmemorar con exposiciones, lecturas inclusivas y "silenciosas" y bibliobuses el Día Internacional del Libro, ese que conmemora el entierro de Miguel de Cervantes y la muerte de William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

La capital regional ha celebrado la efeméride con la lectura pública de' El Quijote' en versión de lectura fácil, organizada por Plena Inclusión Castilla-La Mancha.

El presidente de esta entidad, Daniel Collado, ha subrayado que esta celebración es "no solo una conmemoración, sino también una llamada de atención" sobre la necesidad de hacer accesibles los contenidos culturales.

En este acto ha participado el alto comisionado de Accesibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, que ha asegurado que la nueva Ley de Accesibilidad Universal incluirá medidas específicas en el ámbito cultural.

Mientras, Marisol Illescas ha agradecido la labor de Plena Inclusión y la participación de instituciones y ciudadanía, destacando las iniciativas como esta lectura accesible, pues "la cultura tiene que ser universal, tiene que llegar a todas las personas y ser entendida por todas, porque es una llave hacia el conocimiento y hacia el mundo".

Mientras, la Diputación de Toledo ha vuelto a celebrar la efeméride con una lectura pública protagonizada por alumnos de 1º de ESO del Colegio Santa María Maristas, quienes han dado voz a una selección de textos vinculados a las rutas literarias de la provincia.

Los fragmentos leídos, pertenecientes a obras como La Celestina, Don Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes o a textos de Garcilaso de la Vega, han puesto de relieve la riqueza literaria de la provincia y su conexión con Toledo.

Otro foco de celebración ha sido la Biblioteca de Castilla-La Mancha, donde se ha leído el manifiesto, acto al que ha asistido la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

Allí ha señalado que Castilla-La Mancha es la segunda región en número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes, cifra que permite desarrollar más de 50.000 actividades anuales para el disfrute de los lectores y garantiza una oferta bibliográfica que abarca títulos desde el siglo XI hasta la actualidad, muchos de ellos disponibles tanto en formato físico como digital.

De igual modo, la Delegación de la Junta ha cumplido con su ya tradicional 'Lectura continuada'. Si los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de los colegios 'Ciudad de Nara', 'Rosa Park', 'Maristas de Santa María' y 'San Juan Bautista' han leído 'Las XII pruebas de Astérix', el personal de la Delegación Provincial ha hecho lo propio con 'La tesis de Nancy'.

ALBACETE

Albacete ha celebrado este día con la inauguración de su Feria del Libro en la Plaza del Altozano, compuesta por más de 100 actividades, 60 autores y más de 20 casetas.

El alcalde, Manuel Serrano, ha puesto en valor la "tradición comercial" que existe en la ciudad en torno al Día Internacional del Libro, gracias a la unión interinstitucional y al trabajo coordinado con los libreros para mostrar a los ciudadanos "la cultura, sabiduría y libertad" que contienen los libros.

Mientras, el diputado provincial Miguel Zamora se ha mostrado confiado en que esta gran fiesta de animación a la lectura supere las cifras de la edición de 2025, que superó las 15.000 visitas, destacando propuestas ya consolidadas como el Maratón de Narración Oral, el festival de cuentos o el propio Certamen del Libro Gigante.

De su parte, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha incidido en la importancia educativa del Certamen del Libro Gigante y en la necesidad de que las instituciones sepan entenderse "para muchas cosas, y para la cultura fundamentalmente, porque ahí sí que no debe haber barreras de ningún tipo".

Como es tradición, el Bibliobús también ha estado presente en esta celebración acercando la lectura a todos los públicos. Va a permanecer en la plaza del Altozano durante el fin de semana, permitiendo a la ciudadanía conocer más de cerca este recurso educativo que transporta más de 5.000 volúmenes y presta servicio a más de 22 localidades de la provincia, organizadas en 13 rutas que alcanzan a una población superior a los 7.800 vecinos.

En marzo de 2027 será sustituido, lo que supondrá una mejora integral del servicio al evolucionar hacia un nuevo concepto de Biblioteca Móvil. Según informa la Junta, el nuevo vehículo ofrecerá mayor potencia, sostenibilidad y comodidad para los trabajadores y las trabajadoras, y más espacio para las personas usuarias, reforzando así un servicio público esencial en áreas geográficas sin acceso a bibliotecas fijas.

CIUDAD REAL

Hasta el próximo domingo la Plaza Mayor de Ciudad Real será un gran escaparate literario, con la presencia de 24 casetas en las que están representadas las librerías y las editoriales locales, con la participación también de otras entidades de ámbito regional.

La Feria del Libro cuenta este año con una zona de firmas compartidas por la que van a pasar más de 70 autores para firmar ejemplares de sus obras. Además, se desarrollará un completo programa cultural de actividades paralelas para pequeños y mayores, entre las que no falta el clásico concierto musical en la tarde del sábado y, como novedad, una "lectura silenciosa".

CUENCA

La plaza de la Hispanidad de Cuenca ha vuelto a llenarse de libros, de la mano de las librerías Evangelio, Lorca, El Principito, Toro Ibérico, Promesas de Papel, Letras de Oro y El Girasol.

En total serían diez estands para el uso y disfrute de la lectura, los siete dedicados a la lectura, uno más para la compra de flores, además de tres más, donde tendrán cabida Viveros La Mezquita como floristería que acompaña a la venta de libros, una mesa de autores conquenses y otra que servirá de ludoteca para los más pequeños.

En esta inauguración, la presidenta de la Asociación de Libreros y Papeleros de Cuenca, Araceli Cuerda, ha puesto de manifiesto el doble valor cultural y económico del día del libro.

"Queremos que sea un día de intensa actividad comercial, por supuesto, no dejamos de ser empresas, pero también es interesante ver como conseguimos una importante dinamización cultural, observar como muchas personas, que no se plantearían esta compra, hoy pueden regresar a casa con un libro para ellos o comprárselo a un ser querido".