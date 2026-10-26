El legado de Bebo Valdés, homenaje de James Carter a Coltrane o la voz de Michael Mayo llegan a Guadalajara en noviembre

Presentación de la XV edición del ciclo Jazz Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo acogerá los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre la XV edición del ciclo Jazz Guadalajara, una cita que reunirá la tradición afrocubana, el universo de John Coltrane, el encuentro entre jazz y flamenco y las nuevas posibilidades de la creación vocal contemporánea.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha presentado la programación junto a Julio Gómez, director de los espacios escénicos de Guadalajara, y el pianista Cucurucho Valdés, protagonista del concierto de apertura.

Durante el encuentro se ha disculpado la ausencia por enfermedad de Aitor Corral, promotor del ciclo.

Toquero ha destacado la relación del público con esta programación, que alcanza quince ediciones: "Es un público muy entendido y, sobre todo, que espera el jazz aquí en Guadalajara", tal como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha señalado que muchos de estos aficionados también se desplazan a otros certámenes y salas, especialmente en Madrid, y ha añadido que "siempre es un gustazo tener en Guadalajara este ciclo de jazz, sobre todo con figuras importantísimas como hemos venido trayendo estos últimos años".

"Todos los espectáculos están muy cuidados, muy mimados para que gusten mucho y que lo podamos disfrutar entre todos", ha explicado Toquero, quien ha subrayado las posibilidades de acercarse al género: "En Guadalajara es muy fácil ver jazz, acercarse, conocerlo, disfrutarlo y, sobre todo, para los entendidos, valorarlo y saborearlo".

El jueves 5 de noviembre, Cucurucho Valdés al piano, Javier Colina al contrabajo e Inor Sotolongo a la percusión abrirán la programación con 'Homenaje a Bebo', una celebración de la vida y la obra del pianista, compositor y arreglista cubano.

Nieto de Bebo, sobrino de Chucho Valdés e hijo de la pianista y profesora Miriam Valdés, Cucurucho pertenece a una familia esencial en la historia de la música cubana.

Su trayectoria incluye su paso por Los Van Van y colaboraciones con artistas como Rubén Blades, Óscar de León y Orishas.

"Nos trae la música cubana y nos trae todo ese espíritu y ese amor por el jazz de una estirpe ya longeva", ha destacado Toquero sobre su participación.

Durante la presentación, Cucurucho ha compartido el origen del proyecto y su relación con la música de su abuelo, cuya obra conoció antes de poder encontrarse personalmente con él.

Uno de sus primeros grandes retos fue sustituir a Bebo en un concierto en Bogotá del proyecto "Lágrimas negras", junto a Diego El Cigala y Javier Colina.

Sobre aquel disco ha recordado: "Marcó un antes y un después sobre la música cubana y el flamenco". Años después, una comida en casa de Colina y un encuentro alrededor del piano y el contrabajo dieron forma al homenaje.

Desde entonces, según ha explicado el artista, la propuesta ha superado los 160 conciertos.

El repertorio recorre la tradición cubana, composiciones de Bebo y otras piezas vinculadas a su universo musical.

"Ahí está la magia del proyecto, no solamente de su obra, sino de la manera de tocar el piano de ese señor, que era única", ha señalado Cucurucho, quien ha definido el homenaje como un reto artístico y personal.

Julio Gómez ha destacado el sentido de esta apertura: "Celebración de la vida y obra del pianista, compositor y arreglista cubano Bebo Valdés.

Solo con esas palabras yo creo que está todo dicho".

El 12 de noviembre llegará James Carter Organ Trio con 'Trane-A Centennial Supreme', un homenaje a John Coltrane en el centenario de su nacimiento.

Carter estará acompañado por Gerard Gibbs al órgano Hammond B3 y Alex White a la batería. Nacido en Detroit, el saxofonista irrumpió en la escena internacional en los años noventa con 'JC on the Set'.

Su carrera combina el dominio de distintos saxofones con una amplia exploración de lenguajes.

Gómez lo ha descrito como "uno de los más versátiles y más importantes saxofonistas del mundo", destacando su energía y su capacidad para transitar entre diferentes estilos.

En Guadalajara, el diálogo entre saxofón, órgano y batería acercará al público al repertorio y al impulso creativo de Coltrane.

JAZZ Y FLAMENCO

El jueves 19 de noviembre será el turno de New York Flamenco Reunion, el proyecto del batería Marc Miralta que celebra los 25 años de su disco homónimo, una referencia en el encuentro entre jazz y flamenco.

Miralta estará acompañado por Baptiste Trotignon al piano, Pablo Martín Caminero al contrabajo, Bandolero a la percusión y Perico Sambeat al saxofón.

Gómez ha explicado que el proyecto nació de la experiencia neoyorquina de Miralta y de su búsqueda de conexiones entre ambos lenguajes.

Un repertorio que regresa a los escenarios con nuevas interpretaciones y una banda que, en sus palabras, "nadie debe perderse".

El ciclo concluirá el 26 de noviembre con Michael Mayo, acompañado por Robin Baytas a la batería, Kyle Miles al bajo y Andrew Freedman al piano.

El cantante y compositor de Los Ángeles ha colaborado con figuras como Herbie Hancock, Jacob Collier y Terri Lyne Carrington.

Tras publicar 'Bones' en 2021, su segundo álbum, 'Fly', le ha valido dos nominaciones a los Grammy 2026: mejor álbum vocal de jazz y mejor interpretación de jazz por 'Four'.

Gómez ha destacado su faceta como cantante, compositor y arreglista, y lo ha situado entre "las voces más singulares ahora mismo del jazz".

ENTRADAS Y HORARIOS

Las cuatro actuaciones comenzarán a las 20.30 horas en el Teatro Auditorio Buero Vallejo.

Las entradas cuestan 12 euros por concierto y el abono completo, 40 euros, equivalente a 10 euros por actuación.

Pueden adquirirse a través de la web y de la taquilla del teatro.

La presentación ha concluido con una interpretación al piano de Cucurucho Valdés, quien ha agradecido la invitación y ha expresado su ilusión por actuar en Guadalajara: "Para mí es un honor también poder seguir los pasos" de su familia sobre este escenario.

Su despedida ha sido una invitación directa al público: "Que vengan, no se van a arrepentir".