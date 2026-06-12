Leire Díez visitó en 2023 con Tolón el edificio de Correos del Casco de Toledo, pendiente de reabrir como Museo Postal

Archivo - Leire Díez visitó las obras del Museo Postal de Toledo en 2023 junto a Milagros Tolón - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez, investigada por presunta corrupción por la Audiencia Nacional, visitó el 1 de febrero de 2023 las obras de la oficina de Correos ubicada en la calle de La Plata de Toledo, en pleno Casco Histórico, un inmueble que pretende ser el futuro Museo Postal y Telegráfico, proyecto todavía pendiente de apertura.

Díez acompañó a una comitiva municipal en calidad de directora de Filatelia, Estudios y Futuro de Correos, una visita encabezada por la entonces alcaldesa y ahora ministra de Educación, Milagros Tolón, fecha en la que en una atención a medios se avanzó que la apertura del museo sería inminente.

En aquella ocasión, se avanzó que las obras para el traslado del Museo Postal y Telegráfico a Toledo avanzaban a buen ritmo, y ya estaban listas las obras estructurales que, como estaba previsto en el proyecto inicial, mantenían todos los elementos protegidos del edificio, ya que uno de los fines del nuevo museo era conservar la esencia de un edificio histórico.

Según el proyecto que anunció en su día el Ayuntamiento en nota de prensa, el museo debía de contar con más de 2.300 metros cuadrados de superficie y dispondría de una sala de exposiciones de gran formato para la colección principal, que se complementaría con otro espacio menor con diferentes muestras temáticas o temporales y un aula audiovisual para diferentes usos.

Este proyecto fue anunciado un 1 de octubre de 2020 en presencia del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien en una visita a Toledo confirmó que la ciudad albergaría este Museo Postal Nacional.