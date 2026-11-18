La consejera de Igualdad de C-LM, Sara Simón; la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO C-LM, Ana Villaseñor; y el secretario general del sindicato en la región, Javier Ortega. - JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado que la Ley de Medidas para Reducir las Brechas de Género en el Ámbito Económico de Castilla-La Mancha está "prácticamente terminada" y se está trabajando ya en "los últimos remates" antes de llevar la norma al Consejo de Gobierno.

Simón, en declaraciones a los medios antes de asistir a la jornada de cierre del Plan Corresponsables 2026, en la que ha estado acompañada por el secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, y la secretaria regional de Mujeres, Igualdad y Juventud del sindicato, ha querido agradecer la "implicación" tanto de CCOO y UGT como de la patronal Cecam.

Así ha puesto de manifiesto su "compromiso y buena disposición" para sacar adelante una ley "que es necesaria en nuestra tierra y en toda España", destacando que Castilla-La Mancha va a ser "pionera" en aprobar un texto de este tipo.

Es una ley, ha defendido, que entre otros aspectos va a incluir la elaboración de una estrategia regional de los cuidados para que después se puedan desarrollar planes específicos que puedan poner sobre la mesa medidas que ayuden a que "no solamente a las familias sino también las empresas y toda la sociedad sean conscientes de que tenemos que dotarnos de herramientas para ir cambiando ese marco social y para ir asumiendo que los cuidados son una responsabilidad de todos y de todas".

CIERRE DEL PLAN CORRESPONSABLES

Sobre la jornada de cierre del Plan Corresponsables de este año, Sara Simón ha incidido en la importancia del entorno laboral en este aspecto, ya que es un espacio en el que hay que "trabajar para pasar de esa conciliación que casi siempre afecta a las mujeres a esa corresponsabilidad en las tareas de los cuidados".

"Queremos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, el mismo reconocimiento y por supuesto un reparto equitativo de los trabajos", ha aseverado, manteniendo que la lucha feminista "está ligada casi desde el inicio a la lucha sindical".

La consejera ha considerado que en este momento "uno de los retos más importantes" que hay encima de la mesa es "conseguir esa corresponsabilidad para que a las mujeres las tareas de los cuidados no les supongan una mochila extra, que impida que puedan desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones".

Simón ha reseñado que en cada una de las cinco ediciones del Plan Corresponsables el Gobierno autonómico ha invertido 435.000 euros en formación a través de CCOO, UGT y Cecam, por lo que en total se ha destinado 1,2 millones de euros que "han llegado a un importante número de personas".

MÁS DE 2.500 PERSONAS FORMADAS

Por su parte, Javier Ortega ha destacado que en este plan se han formado "más de 2.500 personas", mayoritariamente hombres, "porque la corresponsabilidad no es una cosa de mujeres".

"Estamos hablando que es necesario crear una nueva cultura, una cultura que reconozca los cuidados, que reconozca la corresponsabilidad en el ámbito social y en el ámbito laboral, y eso es imprescindible hacerlo en nuestro país y es imprescindible hacerlo en Castilla-La Mancha".

Ortega ha reiterado que los cuidados "no pueden estar relegados exclusivamente a lo que hagan las mujeres o que se reduzca a lo íntimo, al hogar", algo que "tiene una incidencia clave en muchos aspectos, sobre todo en las brechas que siguen existiendo en nuestro mercado de trabajo", brechas que espera que "se corrijan con la nueva ley". "Y por desde la política, desde la buena política, desde lo público, CCOO va a seguir apostando por medidas de estas características", ha añadido.

Finalmente, ha apuntado que la patronal "tiene que entender que la negociación colectiva también es una herramienta imprescindible para llevar estas medidas de corresponsabilidad a los centros de trabajo".

"Porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida en los centros de trabajo, porque se desarrolla una parte muy importante de la sociedad a través del trabajo y porque es tan importante que los planes de igualdad, que las medidas de negociación colectiva, contemplen y corrijan esas brechas", ha cerrado.

REPENSAR LAS RELACIONES LABORALES

Finalmente, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Castilla-La Mancha, Ana Villaseñor, ha explicado que en esta jornada de cierre se va a presentar un estudio "pionero en España" en el que se habla de las masculinidades y de "cuáles son los pensamientos de los hombres con respecto a la masculinidad, el peso de esta masculinidad y qué consecuencias tiene no solamente en la salud física sino también en la salud mental de los hombres".

"Y para eso es necesario repensar las relaciones laborales y cómo nuestros trabajos disponen constantemente de nuestro tiempo y, por tanto, nos impiden cuidar", ha apostillado.

Las jornadas, ha expuesto, se conforman por la presentación de este estudio, que correrá a cargo de Alba Díaz y Miguel Lázaro, y también de una segunda ponencia en la que se hablará de la corresponsabilidad y la negociación colectiva. "No se nos tiene que olvidar que, al final, es el espacio de disputa donde hablamos de tiempo de trabajo, donde hablamos de tiempo de vida y donde también se disputa a qué le destinamos más o menos tiempo", ha explicado.