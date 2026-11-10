Liberada en Villamayor de Santiago un águila imperial ibérica tras diez meses de recuperación

Liberan un ejemplar de águila imperial ibéricaen Villamayor de Santiago- - JCCM

CUENCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha liberado en Villamayor de Santiago un ejemplar de águila imperial ibérica que ha permanecido más de diez meses en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Albaladejito, en Cuenca, donde ha superado dos fracturas y dos intervenciones quirúrgicas.

El águila fue rescatada el 30 de diciembre de 2025, después de que vigilantes de ADIF alertaran de su presencia junto a las vías de la línea de alta velocidad. Una patrulla de agentes medioambientales acudió al lugar, recogió al animal herido y lo trasladó al centro de Albaladejito, ha informado la Junta en nota de prensa.

Todo apunta a que el ave había chocado contra los cables de la infraestructura ferroviaria. Los veterinarios le diagnosticaron una fractura del húmero izquierdo que requirió una operación.

Durante su recuperación, el ejemplar sufrió una segunda fractura, esta vez en la pata derecha, a consecuencia de un accidente en el voladero del centro. Fue necesario intervenirlo de nuevo y prolongar su rehabilitación hasta comprobar que estaba preparado para regresar al medio natural.

Antes de su liberación, el águila fue equipada con un dispositivo GPS que permitirá seguir sus desplazamientos y comprobar su adaptación al medio natural. La información recogida también contribuirá a mejorar el conocimiento de la especie y las actuaciones para su conservación.

El águila imperial ibérica es una de las especies más emblemáticas de la fauna española. Aunque sus poblaciones han experimentado una importante recuperación en las últimas décadas, continúa catalogada como "en peligro de extinción" en España.

Según el censo ibérico de 2021-2022, se contabilizaron 841 parejas reproductoras en España y Portugal, un 53% más que en 2017. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor presencia de esta especie, con 396 territorios reproductores registrados en 2022, que representan el 47% del total peninsular.

La liberación tuvo lugar a principios de mes con la asistencia del delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, y el alcalde de Villamayor de Santiago, Jesús Fernández.