Los libreros de Toledo, cautelosos ante la voluntad del Ayuntamiento de alargar la duración la Feria del Libro de 2023

El público juvenil y las ventas de manga y cómic despuntan en esta edición que acaba de echar el cierre

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Libreros de Toledo, que celebra el éxito de la Feria del Libro que del 11 al 15 de mayo ha albergado la Plaza de Zocodover, se muestra cautelosa ante la voluntad mostrada por el equipo de Gobierno de ampliar el número de días de esta cita cultural.

Así lo ha verbalizado la secretaria de la Asociación de Libreros de Toledo, Elvira Rivero, que ha reaccionado de este modo a las palabras del concejal de Cultura y Educación, Teo García, que el pasado domingo, en el cierre de la XVII edición, habló de alargar la feria de cara al año 2023.

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que el colectivo se siente cómodo con el actual formato, que se ha estrenado a raíz de pandemia y que reduce la duración de nueve a cinco días.

"Es una cuestión que hay que estudiar antes de lanzarnos a ampliar. El formato actual está bien. Deberíamos probar como mínimo otro año antes de plantear un aumento de días. Si las cosas siguen como en esta edición, que ha aumentado tanto en número de empresas que vienen de fuera como en presentaciones por día, sería conveniente plantear un aumento. Pero ahora, tal como estamos, no. Deberíamos ver cómo funciona el año que viene", ha defendido Rivero.

No en vano, los libreros consideran que éste ha sido uno de los éxitos de la edición de este 2022, que ha conseguido aglutinar a cerca de 32.000 personas y ha cerrado con 19.000 ventas.

"Toledo tiene la población que tiene y hemos visto que una feria de cinco días es menos gravosa tanto para el toledano como para la empresa que viene de fuera", ha explicado la secretaria de la Asociación de Libreros .

De igual modo, ha indicado que muchas de las nuevas editoriales que se han estrenado en esta edición se han mostrado dispuestas a repetir, atraídas por el formato "y porque es una buena feria apara hacer negocios".

Otros de los factores que según Elvira Rivero han contribuido al éxito de esta edición han sido las presentaciones de libros, con un tamaño más reducido, pero "más impactante" y con mejor acogida entre los lectores, y la extensión de la feria a toda la plaza de Zocodover, que queda ocupada por la cultura.

"También la implicación de las administraciones, como el Ayuntamiento de Toledo, con el que durante todo el año hemos hecho un recorrido cultural, que ha sido un acierto a la hora de plantear esta feria", ha destacado.

En esta edición del 2022, ha aseverado Rivero, también ha aumentado la presencia de autores nacionales e internacionales. Además de la ilustradora Esther Gili, la feria contó con la presencia del colombiano Héctor Abad Faciolince, autor del 'El olvido que seremos', o de la periodista y escritora Mari Pau Domínguez, que presentaba esta martes en la Biblioteca de Castilla-La Mancha su novela 'No habrá otra primavera', con la que rescata a Carmen de Icaza.

Otro de los puntos álgidos de la feria fue la presentación de 'Toledo en la II República', que en su puesta de largo congregó a más de 300 personas en el epicentro de la feria. En su último trabajo, el escritor y periodista Enrique Sánchez Lubián recupera lo ocurrido en esos años y reivindica la ilusión que generó y los avances que esta cuestionada etapa dejó en la ciudad.

Fuentes de la editorial Toletum Revolutum han mostrado a Europa Press su satisfacción por la buena acogida que está teniendo este largo trabajo, que se complementa con una 'Ruta por el Toledo republicano' que el autor preparó en el año 2014, junto al por aquel entonces Grupo Municipal de Izquierda Unida, para celebrar la proclamación de la República.

ÉXITO DE PÚBLICO JUVENIL

Desde la Asociación de Libreros de Toledo también se han mostrado muy satisfechos por el hecho de que el público asistente a esta cita con la cultura de la capital regional se haya rejuvenecido respecto a ediciones anteriores.

"Todas las librerías y editoriales que han venido han notado que la edad del público que ha comprado se ha rebajado y ha preponderado la franja de entre los 10 y los 17 años", ha reseñado la secretaria de los libretos toledanos, que ha indicado que lo más vendido han sido historias de manga y cómic, como 'My Hero Academia' o 'Pokemon.

Además de ser este colectivo el más comprador, también ha sido el que más ha incrementado su presencia en la feria con respecto a años pasados. "Ésta es una de las ventajas que ha tenido esta edición. Estamos recuperando lectores y a una población que no es que estuviera perdida, pero a la que no hemos sido capaces de llegar", ha celebrado Rivero.

RECUPERAR ESPACIOS Y SENSACIONES

El director de la editorial Ledoria de Toledo, Jesús Muñoz, también ha expresado a Europa Press las impresiones que esta feria del libro le ha dejado, poniendo el foco en que la situación sanitaria ha permitido recuperar plenamente espacios y sensaciones que la pandemia limitó el año pasado.

Respecto al libro más demandado de todos los trabajos con los que esta editorial capitalina ha concurrido a la feria, Muñoz se ha mostrado sorprendido por la buena acogida de 'Toledo en cien piedras', de Miguel Larriba, un trabajo que "permite llegar a la esencia de lo más pequeño".

"Es muy llamativo hacer un libro sobre el Alcázar, la Catedral o un acontecimiento histórico, como las Comunidades, pero no hablar de una piedra y mostrar su valor. Me llena de emoción que el público que lo ha comprado no es un lector habitual, si no alguien que ha venido a la feria, se ha sentido atraído y se lo lleva".

De ahí que resalte el 'feedback' con los visitantes y lectores que la feria del libro propicia. "Tomo nota. Quiero saber qué piensan del trabajo que hacemos", ha afirmado Muñoz, que sitúa en un 8,5 esa valoración del público.

Dicho esto, ha mostrado pesar por el hecho de que el perfil de las personas que consumen los trabajos de su editorial sea el de gente madura. "Me gustaría incorporar a gente más joven y que se enamoraran de lo que es Toledo", ha indicado este editor, que considera que la económica no es una razón que impida el consumo de estos libros, pues Ledoria ofrece volúmenes desde los dos euros.