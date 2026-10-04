Líder del PSOE en CyL mantiene desde Cifuentes que "el cuerpo" le pide elecciones: "Hay una ventana de oportunidad"

Carlos Martínez en Medina de Rioseco (Valladolid) - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

GUADALAJARA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Castilla-León, Carlos Martínez, ha mantenido este domingo que "el cuerpo" le pide elecciones generales, tal y como declaró este viernes antes de que decayesen los dos decretos sobre la vivienda en el Congreso. "Hay una ventana de oportunidad", ha añadido.

Así lo ha afirmado Martínez desde la localidad guadalajareña de Cifuentes a donde ha acudido a participar en la Fiesta de la Militancia del PSOE guadalajareño junto al secretario provincial del partido, Pablo Bellido.

Así, ha defendido "la necesidad" de abrir "un espacio nuevo, también desde el punto de vista gubernamental, para que lo que le importa a la ciudadanía, se ponga en el centro del debate político". "Y la ciudadanía está reclamando y está demandando soluciones en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de la vivienda", ha señalado.

"Eso es lo que hemos podido ver este pasado viernes, cómo la derecha, la ultraderecha y la derecha nacionalista se unen para tumbar un decreto que mejora la vida de la ciudadanía, que lo que hace es alejar a la gente de la política y deteriorar los pilares esenciales de la democracia", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, "es hora ya" de que la ciudadanía hable y emita "ese voto contundente que mande y erradique fuera del Congreso de los Diputados estas malas formas de hacer política por el empecinamiento de una derecha que en teoría fue una derecha con sentido de Estado y que hoy es una derecha que va permanentemente defendiendo sus intereses para poder actuar".

"Dije que a mí me pide el cuerpo unas elecciones generales y lo sigo manteniendo. Cuando la política no sirve para poder resolver los problemas de la ciudadanía por el bloqueo irresponsable de la extrema derecha, es el momento de poder trasladar la voz a la ciudadanía para que con contundencia erradique estas formas de mala política", ha subrayado.

Por ello, ha asegurado que en una situación como la actual "hay una ventana de oportunidad" para que la ciudadanía, "que ha despertado de una forma contundente y rotunda, pueda expresarse también a través de las urnas".

No obstante, ha reconocido que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se ha ganado el derecho de poder convocar las elecciones, "pero creo que hay mucha ciudadanía que está demandando la oportunidad de poder erradicar esas malas políticas"

"La ciudadanía se ha levantado, se ha puesto en pie y por tanto es el momento también de que esa ciudadanía pueda hablar con contundencia y erradicar esta mala política y eso se hace a través de las urnas", ha afirmado.

Reconoce que ha hablado con "muchas" compañeras y compañeros del PSOE al respecto, no solamente del ámbito de las secretarías autonómicas, sino del ámbito de las secretarías provinciales. "Y desde luego hay mucha gente que está clamando porque tenemos que ser útiles. Y para ser útiles tenemos que conformar una mayoría suficiente".

"Somos conscientes de que la derecha, el PP, ni está ni se le espera, que se ha ubicado una vez más en el no permanente. Incendia las calles, calienta la sociedad, crispa y tensiona y a partir de ahí la conquista a toda costa del poder", ha lamentado, para agregar que la política también sirve para poder soluciones, "y que el que pone soluciones tiene que enfrentarse a lo que son las urnas".

"Vamos a ver si somos capaces de ser ágiles y entender que el PSOE es ese partido de izquierdas que puede ser capaz de resolver una coyuntura como la que tenemos ahora mismo de bloqueo. A partir de ahí, lo que es absolutamente irremediable es que tenemos que ir a las urnas más pronto que tarde", ha concluido.