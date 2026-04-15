La I Liga de Balonmano Inclusivo de Castilla-La Mancha se decide este domingo en Guadalajara

Presentación de la Liga de Balonmano inclusivo que se celebrará en Guadalajara. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Club Balonmano Guadalajara y la Diputación de Guadalajara han presentado la quinta jornada de la I Liga Incarlopsa de Balonmano Inclusivo de Castilla-La Mancha, que se celebrará el próximo domingo en el polideportivo David Santamaría de la capital.

Esta actividad deportiva reunirá a los cinco equipos de balonmano inclusivo existentes actualmente en la región, que disputarán entre ellos 10 partidos, de 20 minutos de duración cada uno, desde las 9.30 hasta las 14.30 horas, informa la Institución provincial.

Aunque es una actividad deportiva que transmite valores, lo cierto es que el equipo Sanicentro Balonmano Guadalajara Inclusivo se jugará en el último encuentro de la jornada, frente al Alarcos de Ciudad Real, el pase a la final de esta primera liga regional de balonmano inclusivo, que se celebrará previsiblemente en Tarancón (Cuenca).

El diputado provincial delegado de Deportes y Juventud, Marco Campos, ha elogiado la iniciativa del C.B. Guadalajara de crear este equipo inclusivo hace cuatro años y promover la creación de la Liga de Balonmano Inclusivo de Castilla-La Mancha porque demuestra que "este club es también una herramienta para que la sociedad avance y mejore".

INICIATIVA DE GUADALAJARA TOMADA COMO MODELO POR ASOBAL

El presidente del C.B. Guadalajara, Alejandro Ortiz, tras agradecer el apoyo de la Diputación de Guadalajara al proyecto inclusivo del club, ha explicado que la iniciativa nació hace cuatro años "solo con nuestro equipo, para el que debíamos buscar rivales contra los que jugar, y ellos querían tener su liga como los otros 28 equipos" de la entidad.

De esta manera, al crearse otros equipos de balonmano inclusivo en las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, se ha podido ya organizar esta primera liga regional y ahora "la Liga Asobal se ha fijado en esta actividad que existe en Castilla-La Mancha y está trabajando para crear otro torneo con los clubes Asobal que tienen equipo inclusivo", ha explicado Ortiz, recordando que empezó "cuando nosotros adoptamos la idea de la política de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cuanto a igualdad e inclusión".

"De los 28 equipos que tenemos entre todas las categorías, del que más orgulloso estamos es del equipo inclusivo, porque la mayor satisfacción personal es trabajar con estas personas maravillosas. Para ellos este domingo va a ser como si el primer equipo del Balonmano Guadalajara se jugara la Liga, la Copa del Rey o la Champions".

LA ESENCIA MÁS PURA DEL CLUB BALONMANO GUADALAJARA

Mientras, el director general del club, Javier Palacios, ha dicho que el equipo Sanicentro Balonmano Guadalajara Inclusivo "representa la esencia más pura de nuestro club".

"Aquí hablamos de compromiso, de esfuerzo, de superación, de compañerismo, de valores que muchas veces damos por hechos, pero que ellos nos recuerdan cada día con una autenticidad que nos emociona".

Palacios ha añadido que "son un ejemplo para todos, para compañeros, para el club, para la sociedad" y "nos enseñan que el balonmano es una herramienta de integración", por lo que "jornadas como esta no son solo importantes a nivel deportivo, sino también a nivel social".

En la presentación de la jornada ha participado también Vanesa Pérez, jugadora del Sanicentro Balonmano Guadalajara Inclusivo, quien ha resaltado lo positivo que ha sido el club y la práctica deportiva para ella.

"Doy las gracias al Club Balonmano Guadalajara, porque me ha hecho crecer desde el principio" y "me gustaría que os acercarais este fin de semana a verlo, porque va a ser especial", ha dicho.