Las limpiadoras finalizan su ronda de protestas en CLM y amenazan con huelga si no hay respuesta de la patronal

CIUDAD REAL, 27 Oct. (EUROPA PRESs) -

Mas de 300 personas trabajadoras de la Limpieza de Ciudad Real se han concentrado este jueves durante más de una hora ante la sede de la patronal FECIR para exigir "un convenio decente con salarios suficientes" y para advertir a las tres patronales que representan a la parte empresarial en la mesa de negociación que, si no tienen pronto una respuesta satisfactoria a esta reivindicación, el conflicto en el sector "no habrá hecho nada más que empezar" y la huelga sectorial "estará servida".

'Si no firmamos, no limpiamos'. 'Si no hay salarios no fregamos'.

'Salario o conflicto'. 'No queremos vuestras miserias'. 'Patronal, escucha: estamos en la lucha'. 'Y si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga', son algunos de los eslóganes coreados por los y las manifestantes, que portaban pancartas reivindicando Convenio Digno YA' y 'Justicia Social para la Limpieza YA!'.

La concentración de este jueves de las trabajadoras de la Limpieza de Ciudad Real pone "punto y seguido" a las movilizaciones protagonizadas los pasados días 20, 21 y 25 por sus compañeras de Toledo, Cuenca y Guadalajara, cuyos convenios colectivos se encuentran también bloqueados, al igual que todos los convenios provinciales del sector de la limpieza pendientes de renovación este año en el conjunto del país, han recordado en nota de prensa los sindicato.

"De este bloqueo es especialmente responsable la patronal estatal ASPEL, que representa a las grandes empresas del sector, que, a su vez, forman parte prácticamente todas ellas de los grandes grupos españoles de la construcción, y que se niega a acordar subidas salariales suficientes y con cláusula de garantía frente al incremento desbocado del IPC, así como recortes de jornada que permitan a las/os trabajadores/as con contratos a tiempo parcial, que son tres de cada cuatro en este sector, mejorar su porcentaje de salario y de cotización a la Seguridad Social".

Condenan que la posición de ASPEL ha arrastrado a las patronales provinciales del sector --FECIR y APLEL en Ciudad Real--, asegurando que ha habido provincias donde las patronales provinciales sí aceptaron las reivindicaciones de la parte social, pero recularon y terminaron por no firmar ante la presión de ASPEL.

"Las trabajadoras y los trabajadores de Ciudad Real, y sus compañeros y compañeras de Toledo, de Cuenca y de Guadalajara, tienen muy claro que o reciben un salario justo y suficiente o el conflicto esta servido", subrayan los responsables de sus sindicatos representativos, CCOO-Hábitat y UGT- FeSMC.

"Ya sabemos lo que ocurre con este sector, a este sector nadie le regala nada; nunca nos han regalado nada, ni lo van a hacer ahora tampoco. O peleamos en la calle, o peleamos en cada centro de trabajo por tener un convenio digno y en condiciones o si no seguiremos en el salario mínimo interprofesional que es como estamos prácticamente", han dicho.

Tras asegurar que hoy terminan las concentraciones en la región, han advertido no obstante que "esto solo acaba de empezar". "Convocaremos en los próximos días las mesas de negociación de las cuatro provincias en conflicto y seguiremos con las movilizaciones".

De igual modo, los sindicatos han asegurado que la próxima, el día 3 en Madrid, en la manifestación estatal convocada por CCOO y UGT habrá muchas trabajadoras y trabajadores de la limpieza de Castilla-La Mancha para reclamar 'Salario o Conflicto'.

"Y seguiremos en las calles, en las puertas de las patronales, en las de la Administración autonómica, que es el que más subcontrata y por tanto, responsable como el que más de las condiciones de trabajo en este sector. Y nos movilizaremos en toda la región, por los cuatro costados, en las cuatro provincias sin convenio de la Limpieza. Hasta que tengamos convenios dignos con salarios suficientes. Si no, la huelga sectorial en Castilla-La Mancha está servida".