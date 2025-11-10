La Línea 900 de atención a víctimas de la violencia de género atenderá desde la Casa de la Igualdad de Cuenca

El Presidente De Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Inaugura La Primera Fase De La Casa De La Igualdad De Cuenca. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CUENCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Igualdad de Cuenca, inaugurada oficialmente este lunes en su sede de la calle Astrana Marín, albergará en sus instalaciones la Línea 900 de atención a las víctimas de violencia de género de Castilla-La Mancha, según ha informado la consejera de Igualdad, Sara Simón.

Este teléfono 900 100 114, que es atendido desde Cuenca, lleva más de 25 años en funcionamiento en Castilla-La Mancha y será uno de los servicios que se ofrecen en una Casa de la Igualdad que unificará en un espacio todos los servicios de atención a la mujer que se ofrecen desde la capital.

Este espacio abrió sus puertas hace once meses y ha comenzado su andadura con la atención a 28 mujeres de la provincia de Cuenca que han sufrido algún tipo de agresión sexual "y necesitan ayuda para recomponer sus vidas".

La Casa de la Igualdad completa la red de protección a estas víctimas que ha desplegado el Gobierno regional, con cinco centros, uno en cada provincia. con 36 profesionales que atienden en estos momentos a 268 mujeres, con servicios jurídicos, psicológicos y sociales.

En total, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido en estos espacios 9,5 millones, de los cuales 7,4 han llegado de fondos del Gobierno de España. Simón ha anunciado una inversión de dos millones de euros para dotar de personal a estos centros y ha confirmado que, a partir de la próxima primavera, comenzarán a circular los dos vehículos que se han adquirido con el objetivo de convertirse en un "punto violeta móvil" que preste servicio a los pueblos, sobre todo a aquellos de zonas despobladas".

"Frente a los discursos negacionistas que dicen que los recursos no sirven, centros como este mandan el mensaje opuesto, el de que el Gobierno de España está para darles apoyo", ha remarcado Simón.

En esta Casa de la Igualdad, situada en la antigua delegación de Educación, que ha sido totalmente reformada tras varios años de deterioro que obligaron a abandonar el inmueble, el Gobierno regional ha invertido 1,3 millones de euros.

El edificio cuenta en la actualidad con cuatro habitaciones, salón con cocina, dos almacenes, cuatros despachos y una sala de reuniones, pero en los próximos días se darán los pasos oportunos para la redacción de la segunda fase del proyecto, que permitirá aprovechar las tres plantas de la casa.

PAGE LAMENTA QUE SE IMPONGA UNA "DINÁMICA VIOLENTA"

En la inauguración de la Casa de la Igualdad ha estado presente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha reflexionado sobre la existencia de una "ola social" que está "imponiendo una dinámica violenta" que considera que debe dejar de considerarse normal.

"Hoy hay líderes políticos que predican la violencia y el odio al otro", ha insistido García-Page, que ha lamentado "la inmensa publicidad"; que tiene este fenómeno a través de las redes sociales e incluso los medios de comunicación convencionales.

Por ello, cree que hay que empezar a pensar en una regulación de las redes sociales y ha confirmado que, frente a esa ola, el Gobierno regional "trabajará en dirección contraria y seguirá invirtiendo en igualdad".

Otra de las intervenciones ha sido la del alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha compartido con García-Page su preocupación por la mayor incidencia de los casos de violencia machista entre los jóvenes y su rechazo a quienes niegan una lacra que hace que cada mes, en el Pleno del Ayuntamiento, haya un minuto de silencio por una mujer asesinada a manos de su pareja.

A continuación, la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, ha rememorado que este proyecto se inició en marzo de 2023 y que ha sido posible gracias a la colaboración institucional, mientras que el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha recordado que la lucha contra la violencia machista "la tenemos que llevar en el día, porque se conquista desde cada uno de los frentes".

En este sentido,Martínez Chana ha confirmado que en los próximos presupuestos de la Diputación aumentarán más de un 70% la partida que destinan a la igualdad y mantendrán el plan de conciliación laboral.