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TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dictamen del Proyecto de Ley de reactivación de la carrera profesional y de fidelización e incentivación del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha quedado listo para su debate en pleno tras incorporar tres de las 18 enmiendas del PP, dos de las cinco de Vox y una del PSOE.

Durante el debate que se ha suscitado este lunes en la Comisión de Sanidad de las Cortes castellanomanchegas, el PP y Vox han decidido mantener 'vivas' sus enmiendas y se ha designado al portavoz de Sanidad y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, como ponente del dictamen.

El diputado regional de Vox Luis Blázquez ha denunciado que el PSOE ha intentado "bloquear" la tramitación de dos enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Vox al Proyecto de Ley para la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

La primera de las enmiendas "vetadas", según los de Vox, tenía como objetivo exigir el pago con carácter retroactivo de la carrera profesional desde el año 2012, ejercicio en el que se suspendió tanto su reconocimiento como su pago.

Asimismo, Blázquez ha señalado que la segunda iniciativa "rechazada" solicitaba la creación de un complemento retributivo específico para las plazas de difícil cobertura, haciendo hincapié en las zonas despobladas.

Respecto al procedimiento empleado para "impedir" el debate de estas propuestas, el diputado ha asegurado que el PSOE "ha utilizado una triquiñuela reglamentaria al ampararse en su afectación presupuestaria".

En este sentido, Blázquez ha argumentado que dicho criterio no debería aplicarse, dado que la entrada en vigor prevista para ambas enmiendas se fijaba para el 1 de enero de 2027, correspondiendo por tanto al siguiente ejercicio presupuestario. Además, ha recordado que "no es la primera vez que los Servicios Jurídicos de las Cortes han advertido al Gobierno regional que no pueden hacer eso".

Para concluir, el representante de Vox ha reiterado el compromiso de su formación con los profesionales sanitarios de la región afirmando que desde Vox no van a parar "hasta que la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha se reconozca y se pague desde el año 2012, pues es de justicia hacerlo".

PP LAMENTA QUE EL PSOE RECHACE MEJORAR LA LEY

De su lado, el coordinador general del PP de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha lamentado que el PSOE haya rechazado la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por los 'populares', perdiendo así "una oportunidad para mejorar una norma" que, tal y como está planteada, "resulta insuficiente y no responde plenamente a las legítimas reivindicaciones de los profesionales sanitarios".

Moreno ha criticado que, después de años de reivindicaciones por parte de los trabajadores sanitarios, el Gobierno autonómico presente una ley que deja cuestiones fundamentales pendientes de un desarrollo reglamentario posterior y que, además, rechace todas las propuestas que podían mejorarla.

"Es lamentable que el PSOE vuelva a dar la espalda a los profesionales sanitarios. Después de tantos años esperando la recuperación de un derecho, lo mínimo que merecen es una ley que les ofrezca garantías, certezas y plazos concretos, no nuevas promesas ni más incertidumbre", ha señalado.

Entre las principales enmiendas rechazadas por el PSOE se encuentra la reducción de 18 a 12 meses del plazo para que el Gobierno regional apruebe el decreto que regulará el nuevo modelo de carrera profesional. Además, los 'populares' proponían que la primera convocatoria ordinaria se publicase en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del decreto, evitando así que se prolongue innecesariamente la recuperación efectiva de la carrera profesional.

Otra de las propuestas del PP contemplaba una alternativa para el caso de que el Gobierno incumpliese el plazo de un año para aprobar el nuevo modelo. En ese supuesto, el Sescam debería convocar en el mes siguiente un procedimiento ordinario transitorio de reconocimiento y progresión profesional, tomando como referencia los decretos de 2006 y 2007 en todo aquello que fuese compatible con la nueva ley. Asimismo, las solicitudes deberían resolverse en un máximo de seis meses.

"Lo que pretendíamos era evitar que los profesionales volvieran a pagar las consecuencias de la falta de gestión del Gobierno regional. No se puede suspender la normativa anterior y, al mismo tiempo, dejar a los trabajadores en un limbo hasta que Page decida aprobar el nuevo decreto", ha advertido Moreno.

El diputado regional ha recordado que el texto establece que el 1 de enero de 2027 quedará sin efecto la suspensión del reconocimiento de nuevos grados y de sus correspondientes efectos económicos, "pero no regula todavía el sistema definitivo, que dependerá de un decreto posterior".

PSOE: LA LEY ES UN RECONOCIMIENTO A LOS SANITARIOS

El portavoz de Sanidad y presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha asegurado que la recuperación de la carrera profesional sanitaria "es una apuesta del Gobierno regional" y un claro "reconocimiento extraordinario" a la trayectoria de los trabajadores sanitarios.

"Esta recuperación de la carrera profesional que hoy tramitamos en comisión supone fundamentalmente levantar la suspensión del reconocimiento de nuevos grados y de sus efectos económicos desde el 1 de enero de 2027", ha asegurado.

Además, ha detallado, hay "un reconocimiento extraordinario de la trayectoria profesional", puesto que "se articulan procedimientos excepcionales para reconocer los años de servicios prestados durante el período de suspensión con efectos económicos conforme al pacto de 2026".

Godoy ha asegurado que la ley conlleva también "un nuevo modelo de carrera profesional", cuya aprobación se encomienda al Consejo de Gobierno mediante decreto y que se negociará con los representantes de los trabajadores. Un modelo que, ha precisado, "va a incorporar criterios de formación, de investigación, de calidad, de evaluación y desempeño, y podrá contemplar también un quinto grado".

También, ha recordado, incluye medidas para plazas de difícil cobertura, de manera que "se permite de forma excepcional y justificada seleccionar personal estatutario fijo mediante concurso en determinadas plazas que no pueden cubrirse adecuadamente por los procedimientos ordinarios" y sobre el que ha puesto el acento en que hay "una ampliación del reconocimiento y una mejora de la movilidad".

Motivo por el cual ha defendido que supone "un paso importante para recuperar el desarrollo de la carrera profesional en el Sescam, que se suspendió en marzo de 2012 por el Gobierno del PP y de María Dolores de Cospedal", ha lamentado.