Lizán confía en la defensa de las demandas españolas para la futura PAC, cuya ratificación espera a final de año

Archivo - Agricultor en el campo. - EUROPA PRESS/CÁRITAS - Archivo

GUADALAJARA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha expresado su confianza en la defensa de las demandas españolas en la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) y ha considerado que el acuerdo podría quedar ratificado a finales de año, aunque ha señalado que esperan días serán importantes en este proceso.

Preguntado este lunes en Guadalajara por si espera que esta semana se conozca un nuevo acuerdo sobre la PAC y si recogerá las reivindicaciones de Castilla-La Mancha, Martínez Lizán ha apuntado que hay "un par de días muy importantes" y ha situado a final de año el horizonte para la ratificación del acuerdo.

El titular de Agricultura ha destacado que España cuenta con una posición común en aspectos importantes, aunque ha precisado que existen diferencias entre las comunidades autónomas.

Asimismo, ha aludido al catálogo de reivindicaciones que se pretende defender y ha confiado en que el ministro de Agricultura las defienda "a capa y espada" en la comisión de ministros, si bien ha recordado que otros países también plantearán sus propias peticiones.

"Los países que tienen un cierto miedo a las repercusiones que pueden suponer cuestiones bélicas como la guerra de Ucrania con países como Rusia también quieren otros elementos de protección", ha subrayado.

"Yo confío", ha afirmado Martínez Lizán, quien ha defendido que España dispone de "un buen argumento" para respaldar sus demandas, especialmente en lo relativo al marco financiero plurianual, al considerar que la dotación económica será un elemento diferenciador en esta futura PAC.

"La partida económica es la que va a marcar el carácter diferenciador en la negociación que finalmente se acometa", ha concluido.