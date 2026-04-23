Lizán niega "abandono" a ganaderos afectados por lengua azul aunque reconoce que es una cuestión "delicada de trabajar"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha negado este jueves un abandono por parte del Gobierno regional a los ganaderos afectados por la lengua azul en Castilla-La Mancha, pese a que ha reconocido que es una cuestión "muy delicada de trabajar".

A preguntas de los medios, el consejero ha explicado que la vacunación de la lengua azul, a petición de una parte "importante" del sector, es voluntaria en la actualidad.

"Las vacunas tienen algunos perjuicios pero creemos que solucionan más problemas que los que provocan y nosotros hemos defendido en todo momento como Comunidad Autónoma la obligatoriedad de vacunar al ganado".

Así, ha indicado que el pasado año la Junta ofreció vacunas disponibles para los ganaderos que quisieran vacunar y que lo hizo de forma gratuita. "Este año, y también a petición del propio sector, lo que hacemos es subvencionarles la aplicación de la vacuna para dar libertad a cada ganadero a que ponga la vacuna del serotipo que considere más oportuno para su rebaño y para la ubicación en la que está".

"Creemos que hay una coordinación total y permanente con el sector, pero es un tema en el que si hablamos de posibles ayudas es muy difícil llegar por la imposibilidad de disponer de fondos propios para atender la demanda de todos los problemas que tiene todo el sector agropecuario", ha argumentado.

En este sentido, ha dicho que la Junta seguirá peleando por conseguir el máximo apoyo posible. "Si en el futuro es posible atender también algún tipo de ayudas para los ganaderos de lengua azul o de cualquier otra enfermedad que nos pudieran surgir, lo intentaremos, pero no puedo ofrecerlo porque en este momento no disponemos de esa posibilidad", ha zanjado.