Lizán pide a ganaderos de C-LM ser "precavidos" al traer terneros de Cataluña tras el foco de DNC detectado en Girona

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha pedido al sector ganadero de la región ser "precavidos" y estar "vigilantes a la hora de traer animales, sobre todo de cebadero", que vengan de la "zona de afección" después de los focos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) detectados en la provincia de Girona.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha hecho extensiva esta precaución al ganado procedente del sur de Francia, "una zona habitual de donde se traen terneros para engordes en Castilla-La Mancha".

Pide igualmente al sector "prever la aplicación de medidas de bioseguridad, de desinfecciones y control de parásitos, en la medida que se pueda, porque es muy difícil poder limitar el movimiento del propio virus".

"Apelamos a esa responsabilidad de toda la gente que se mueve en este mundo ganadero para evitar las posibilidades, al máximo posible, de traer animales que pudieran estar afectados", ha indicado.

Este mismo miércoles, ha recordado habrá reuniones técnicas con el Ministerio del ramo con jefes de Servicio de todas las comunidades autónomas donde se hablará de esta situación, "y al día siguiente se hará una videoconferencia desde la Consejería con los servicios veterinarios oficiales y representantes del sector ganadero para trasladar esa información".