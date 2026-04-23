Llamamiento desde Cuenca a una mayor participación ciudadana en los cribados de colon y cérvix

Jornada organizada en Cuenca dedicada a la continuidad asistencial. - JCCM

CUENCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Economía y Salud ha estrenado el Salón de Actos del nuevo Hospital Universitario de Cuenca con una jornada dedicada a la continuidad asistencial en la que se ha hecho un llamamiento a una mayor participación ciudadana en los cribados de colon y cérvix para la detección temprana del cáncer.

El director general de Salud Pública del Gobierno regional, Joaquín Torres, ha puesto el énfasis en que en esta jornada "se haga una reflexión sobre el cuidado de la salud, que en la Consejería estamos intentando proyectar con elementos esenciales como el diagnóstico precoz de los cribados y la mejora de los hábitos de vida de la población para no enfermar".

Esta jornada ha contado principalmente con profesionales de Castilla-La Mancha y el propio Torres ha participado en una de las mesas, dedicada a la situación de la enfermedad en relación con los cribados. Sobre esta cuestión, el director general ha hecho un llamamiento a que haya una mayor participación en los cribados de cérvix y colon, "donde tenemos una participación todavía mejorable y la gente tiene que ser consciente de que, si se cogen los cánceres precozmente, el nivel de curación llega al 90%.

La jornada también ha contado con una mesa sobre la atención a los procesos agudos y los nuevos modelos de atención a la cronicidad.

"EL HOSPITAL DE CUENCA VA COMO UN CAÑÓN"

El director del área integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha desvelado que han trabajado durante meses en esta jornada sobre un tema "en el que el sistema sanitario se juega el futuro y del que sabemos mucho en este hospital".

Ballesteros ha apuntado que es la continuidad asistencial "lo que garantiza hoy el acceso a la prestación sanitaria", y por ello está jornada está en el foco mediático sanitario nacional.

El gerente ha aprovechado para señalar que en estos momentos el hospital de Cuenca "es un auténtico cañón", con más de 2.000 ciudadanos acudiendo diariamente al hospital, un incremento del 13% de la actividad quirúrgica y con el 75% de los 260 ingresados en este momento pasando su estancia en habitación individual, "un indicador propio de las mejores clínicas privadas del sistema mundial".

El presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Jiménez Artesa, ha corroborado la importancia de la continuidad asistencial, temática de una jornada que estudia "qué se está haciendo y qué barreras encontramos".

En ese sentido, Jiménez asegura que Cuenca "está siendo un ejemplo de buenas prácticas y, en cuatro meses, este hospital está dando muestras de éxito de continuidad asistencial "por ejemplo, con algo clave, como la estancia media, que está por debajo de cinco días".