Llega al Museo del Greco 'Maniera', un recorrido por uno de los periodos más importantes de la historia del arte

Inaugurada 'Maniera' en el Museo del Greco, un recorrido por uno de los periodos más importantes de la historia del arte

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha inaugurado este martes en el Museo del Greco la exposición 'Maniera', una muestra que propone un recorrido por uno de los periodos más singulares y fascinantes de la historia del arte: el manierismo, estilo de transición, búsqueda y libertad creativa que encontró en Toledo un terreno fértil incluso antes de la llegada de El Greco.

La exposición podrá visitarse en el Museo del Greco hasta febrero de 2026 y en el acto de inauguración también han participado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, además de la directora del Museo, Carolina Tobella, y el comisario de la muestra, Pablo Blanco. Ha asistido la delegada provincial de directora general de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño.

Durante su intervención, la delegada ha felicitado al comisario de la muestra, Pablo Blanco, "por el rigor y la sensibilidad con la que ha concebido esta propuesta", y a Carolina Tobella, nueva directora del Museo del Greco, "por su impulso y compromiso con este proyecto".

Milagros Tolón ha subrayado que el Museo del Greco es "uno de los grandes dinamizadores de la vida cultural de Toledo y de toda Castilla-La Mancha", y ha destacado que se trata de "un museo vivo, que no solo preserva el legado de nuestro pasado, sino que también lo resignifica y lo conecta con el presente".

La exposición Maniera "nos invita a mirar con otros ojos el arte y la historia, y a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos", ha señalado la delegada, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la cultura como bien esencial, y ha recordado que este compromiso "se traduce en políticas culturales que apuestan por el conocimiento, la divulgación y la recuperación de nuestro patrimonio".

La delegada ha concluido agradeciendo al Museo del Greco "su capacidad para mantener un centro vivo y dinámico en pleno corazón de la Judería de Toledo", y ha invitado a toledanos y visitantes a disfrutar de esta exposición "que arroja luz sobre un periodo fundamental en el arte universal", según ha informado la Delegación en nota de prensa.