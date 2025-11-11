Llega al Museo del Greco 'Maniera', un recorrido por uno de los periodos más importantes de la historia del arte

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 20:06

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha inaugurado este martes en el Museo del Greco la exposición 'Maniera', una muestra que propone un recorrido por uno de los periodos más singulares y fascinantes de la historia del arte: el manierismo, estilo de transición, búsqueda y libertad creativa que encontró en Toledo un terreno fértil incluso antes de la llegada de El Greco.

La exposición podrá visitarse en el Museo del Greco hasta febrero de 2026 y en el acto de inauguración también han participado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, además de la directora del Museo, Carolina Tobella, y el comisario de la muestra, Pablo Blanco. Ha asistido la delegada provincial de directora general de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño.

Durante su intervención, la delegada ha felicitado al comisario de la muestra, Pablo Blanco, "por el rigor y la sensibilidad con la que ha concebido esta propuesta", y a Carolina Tobella, nueva directora del Museo del Greco, "por su impulso y compromiso con este proyecto".

Milagros Tolón ha subrayado que el Museo del Greco es "uno de los grandes dinamizadores de la vida cultural de Toledo y de toda Castilla-La Mancha", y ha destacado que se trata de "un museo vivo, que no solo preserva el legado de nuestro pasado, sino que también lo resignifica y lo conecta con el presente".

La exposición Maniera "nos invita a mirar con otros ojos el arte y la historia, y a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos", ha señalado la delegada, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la cultura como bien esencial, y ha recordado que este compromiso "se traduce en políticas culturales que apuestan por el conocimiento, la divulgación y la recuperación de nuestro patrimonio".

La delegada ha concluido agradeciendo al Museo del Greco "su capacidad para mantener un centro vivo y dinámico en pleno corazón de la Judería de Toledo", y ha invitado a toledanos y visitantes a disfrutar de esta exposición "que arroja luz sobre un periodo fundamental en el arte universal", según ha informado la Delegación en nota de prensa.

