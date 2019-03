Llorente, tras admitirse su querella por injurias: "Por cuestiones así Podemos da vergüenza ajena"

Actualizado 25/03/2019 13:32:34 CET

Reprocha a Molina por "aprovechar la coyuntura de manera irresponsable y oportunista" para desautorizarle públicamente como portavoz

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en las Cortes regionales David Llorente ha informado este lunes de que un juzgado ha admitido a trámite la querella que presentó contra nueve liberados de su formación, "del entorno del secretario regional, José García Molina, y de la secretaria de Organización, María Díaz", al considerar que "han incurrido en un delito de injurias y calumnias" contra su persona, pues le acusaban "falsamente" de trato sexista y discriminatorio.

Preguntado, tras anunciar en declaraciones a los medios la admisión a trámite de dicha querella, por las manifestaciones del líder nacional de su partido, Pablo Iglesias, que este fin de semana aseguraba que Podemos "ha dado vergüenza ajena por las peleas internas", Llorente ha defendido que las declaraciones del secretario general de su formación "vienen muy al caso".

"Si Podemos ha dado vergüenza ajena es precisamente por cuestiones como ésta, porque se hayan hecho campañas de difamación y de desprestigio utilizando a liberados del partido contra cargos públicos elegido democráticamente por la ciudadanía, con algo tan serio como es el machismo", ha criticado.

"No solo me defiendo a mi, sino al Código Ético de Podemos que prohíbe totalmente este tipo de campañas de difamación y acusaciones sin pruebas, que no deben tener cabida en Podemos", ha insistido Llorente, que ha indicado que, tras la admisión a trámite de su querella, esos nueve liberados de Podemos tendrán que acudir al juzgado a declarar como imputados, pues el juez ha apreciado indicios de comisión de delito.

REPROCHES A MOLINA Y DÍAZ

Y es que el portavoz de Podemos en las Cortes regionales ha vuelto a denunciar que dicha "campaña de desprestigio con acusaciones falsas y sin pruebas" fue orquestada para "apartarle políticamente por sus posiciones".

"El secretario regional aprovechó la coyuntura de manera irresponsable y oportunista para desautorizarme públicamente como portavoz del Grupo y la secretaria de Organización hizo declaraciones diciendo que los hechos denunciados eran veraces, vulnerando flagrantemente mi derecho a la defensa y a la presunción de inocencia", les ha afeado el parlamentario guadalajareño, que ha añadido que se anunció la apertura de una investigación interna dentro del partido al respecto, "sobre la cual un año después no se ha vuelto a saber más".

"De hecho, esas acusaciones no han dado lugar a ninguna denuncia contra mi ni en la Comisión de Garantías Democráticas del partido ni en un juzgado ni en las Cortes de Castilla-La Mancha, como certificaron después las propias Cortes", ha agregado el diputado por Guadalajara, que ha insistido en que "no debe tolerarse que algo tan serio como el machismo se use de manera falsa y espuria para difamar".

A juicio de Llorente, todo esto confirma que las acusaciones carecen de fundamento, "porque eran y son totalmente falsas", y ahora se tendrá que determinar en los juzgados si además de falsas "constituyen también delito".

Luego de recordar que varios de esos nueve liberados que firmaron el documento contra su persona trabajan directamente para la Vicepresidencia Segunda, que ocupa García Molina, o para Díaz, como trabajadores adscritos a la Vicepresidencia de la Cortes, ha añadido que la mayoría de ellos han formado parte de candidaturas encabezadas por el propio secretario regional para listas electorales o en procesos internos para elecciones de órganos de partido.

"De hecho siete de ellos, forman parte de las listas para las próximas elecciones autonómicas, municipales o europeas. Estas personas ahora tendrán que acudir a declarar al juzgado como imputadas", ha insistido.