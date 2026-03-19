C-LM abona 25'6 millones de euros en ayudas de la PAC y reestructuración a agricultores de la región

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, clausura la Asamblea General de la Asociación Regional de Avicultores de Castilla-La Mancha (Avicam) en la sede de Fedeto. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está abonando a agricultores y ganaderos desde el pasado viernes 25,6 millones de euros correspondientes a la PAC 2025 y a la reestructuración de viñedo.

Con estos abonos, el Ejecutivo autonómico continúa garantizando liquidez, "para afrontar los retos agronómicos que tenemos", ha afirmado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante su asistencia a la clausura la Asamblea General de la Asociación Regional de Avicultores de Castilla-La Mancha (Avicam) en la sede de Fedeto.

De estos más de 25 millones, el pasado viernes comenzaron a abonarse 19 correspondientes a la PAC con destino a 11.000 expedientes de agricultores y ganaderos, según ha informado el consejero.

También ese mismo día se empezaron a ingresar otros 3,2 millones para casi 300 beneficiarios que están reestructurando cerca de 1.000 hectáreas de viñedo en la región, tal y como ha informado la Junta por nota de prensa.

Finalmente, estas últimas semanas se ha hecho efectivo un pago de 3,4 millones destinados a ganaderos de vacuno de cebo, "adelantando el pago varias semanas al período habitual" ha indicado el consejero.

Con estos nuevos pagos, la Consejería alcanza ya el 90 por ciento del total de las ayudas de la campaña 2025, elevando el importe global abonado hasta los 558,3 millones de euros, cifra que pone de manifiesto la eficacia "no solo del Gobierno regional sino también del trabajo que realizan los técnicos de Administración".