C-LM activa su Plan de Emergencias por accidente de tren de Urda aunque aún no tiene constancia de fallecidos

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

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Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 9:46
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TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en la estación de Urda (Toledo), aunque aún no tiene constancia de posibles fallecidos o heridos.

Así lo han explicado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, que han detallado que el Platecam ha sido activado en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

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