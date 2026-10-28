C-LM activa su Plan de Emergencias por accidente de tren de Urda aunque aún no tiene constancia de fallecidos

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TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en la estación de Urda (Toledo), aunque aún no tiene constancia de posibles fallecidos o heridos.

Así lo han explicado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, que han detallado que el Platecam ha sido activado en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.