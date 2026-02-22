C-LM advierte que la 'guerra cultural' es en realidad una "guerra política" para imponer "qué tenemos que pensar"

1062297.1.260.149.20260222100402 La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, en una entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha lanzado una advertencia ante las denominadas 'batallas culturales', la generación de controversias en torno a temas culturales para establecer una línea de pensamiento en la opinión pública, advirtiendo que en realidad constituyen una "guerra política".

"Una guerra política en la que todo vale en la que volvemos a tiempos oscuros que nos pensábamos que estaban completamente olvidados", ha asegurado la titular regional de Cultura.

En una entrevista concedida a Europa Press, Olmedo ha especificado que el objetivo de estas acciones no es otro que condicionar "lo que tenemos que pensar, cómo lo tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer". Una línea de acción que para la viceconsejera "no beneficia ni a la cultura ni a la política".

En este sentido, ha planteado que el objetivo de generar y presentar estas controversias es "romper" con el principio de tolerancia y evitar que "seamos capaces principalmente de respetar al prójimo y sobre todo ser capaces de pensar de manera diferente", sin que eso no suponga "ningún problema".

Olmedo ha recordado este fenómeno ha contado con casos de "censura" en la región" que se han dado en "espectáculos de la red de teatro que se han contratado" y por ejemplo en Quitanar de la Orden "se censuró una obra de teatro porque salían cuatro señores en calzoncillos".

Algo especialmente grave cuando "en este país, por pensar de manera diferente, por vivir de manera diferente, por amar de manera diferente o por escribir cosas que no eran cómodas, se ha encarcelado a gente, se ha matado a gente".

DESTINO DE LA SEDE DEL ORDEN DEL TEMPLE

La viceconsejera ha respondido también, preguntada por Europa Press, a la polémica genera por el destino de la Casa del Temple, ubicada en Toledo, tras las protestas de asociaciones denominadas 'templarias', así como por la asociación Abogados Cristianos.

La gestión del edificio, propiedad del Ministerio de Cultura, ha sido cedida a la Fundación de Cultura Islámica (Funci) para su apertura al público y la dinamización de actividades del Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico (CETI).

"Creo sinceramente que esto es una polémica más de las que se están haciendo con determinadas asociaciones, instituciones y demás, para hacer ruido político", ha apuntado Olmedo, subrayando que, en su opinión, "en Toledo, sobre todo, no debería suponer ningún ruido político porque es parte de nuestra historia".

La viceconsejera ha apelado a la identidad de la ciudad y su herencia como ciudad de las tres culturas, planteando que "en una Edad Media que siempre se ha definido como una edad oscura, Toledo brillaba con luz propia precisamente por esa convivencia que existía".

"Tenemos que aprender de estas personas que nos antecedieron, en ese respeto por la diversidad, creo que tenemos mucho que aprender de los toledanos de la Edad Media", ha declarado.

Sobre la cesión a Funci, ha valorado como positivo "todo aquello que suponga darle actividad a un edificio magnífico" recordando que el inmueble "llevaba muchos años cerrado" y que la cesión demanial incluye el acuerdo de "hacer una rehabilitación en una parte de este edificio".

Además, ha elogiado el trabajo de la Fundación, recordando la amplia colaboración de la misma con la Administración regional.

FUNERALES DE ESTADO PARA REYES GODOS

La viceconsejera también ha abordado casos "muy curiosos" de polémicas que se han dado recientemente, como el producido en torno a la reclamación de un funeral de Estado para los reyes visigodos Wamba y Recesvinto, cuyos restos reposan en la Catedral de Toledo.

Olmedo ha expuesto que ha recibido algunas peticiones de "sus promotores", a los que se ha visto obligada a exponer que "es un bien que no es de la Junta".

"Hemos remitido las peticiones tanto a las colecciones reales, porque en un principio estos restos fueron entregados por Isabel II, con lo que entendemos que pueden pertenecer a las colecciones reales como al Ministerio de Cultura", ha expuesto.

Sin embargo, aunque ha reconocido que "todo puede ser mejorable", no ha podido evitar recordar que estos dos reyes visigodos "están enterrados dignamente en la Catedral Primada de España". "La dignidad con la que estos dos reyes visigodos tienen que estar enterrados está clara", ha planteado.