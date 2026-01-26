C-LM alcanzó las 118.432 prestaciones en dependencia en 2025, 82.425 familias atendidas y una lista de espera del 1,2%

Una persona dependiente en silla de ruedas, en un vehículo adaptado. - CAIB

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha alcanzó en 2025 las 118.432 prestaciones en materia de dependencia, lo que supone atender a 82.425 familias de la región y permite a la Comunidad Autónoma situarse "a la cabeza" en la atención del sistema de toda España.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha detallado que estas 82.425 familias atendidas supone que el pasado año se incorporaron 4.390 nuevos beneficiarios, 365 cada mes y 12 al día.

Del mismo modo, ha puesto de manifiesto que en 2025 la lista de espera de la dependencia se redujo en Castilla-La Mancha al 1,2 por ciento, lo que supone "cinco veces menos" que la media del conjunto del país