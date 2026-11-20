Encuentro de Anatomía Patológica en Valdepeñas. - JCCM

CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha incorporará un Sistema de Información de Anatomía Patológica (SIAP) destinado a integrar los servicios de Anatomía Patológica de todos los hospitales públicos de la región.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante el Encuentro Regional de Anatomía Patológica celebrado en el Hospital de Valdepeñas, con la participación de una treintena de especialistas.

Durante el encuentro, en el que el titular regional de sanidad ha estado acompañado por el alcalde de Valedepeñas, Jesús Martín, el consejero ha destacado que este proyecto, adjudicado a finales de 2025 y que tiene un periodo de ejecución de tres años, "constituye una de las principales iniciativas de transformación digital de la asistencia diagnóstica del sistema sanitario regional".

El consejero ha explicado que la actividad de Anatomía Patológica "continúa creciendo entre un cinco y un diez por ciento anual, circunstancia que hace especialmente necesaria la implantación de una plataforma digital común", según ha informado la Junta por nota de prensa.

Así, "la puesta en marcha del SIAP permitirá que todos los hospitales funcionen como un único laboratorio regional de Anatomía Patológica, facilitando el intercambio de conocimiento entre profesionales y garantizando que cualquier paciente pueda beneficiarse de la experiencia del conjunto de la red, con independencia del hospital en el que sea atendido", ha concretado Fernández Sanz.

El consejero ha recordado que el pasado mes de agosto comprobó la modernización del servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Valdepeñas.

Por su parte, el alcalde ha señalado que "la medicina sin conocimiento, no se sirve adecuadamente de los recursos de la logística", añadiendo que "el hecho de que hoy en Valdepeñas una serie de profesionales compartan y se inocule conocimiento, permite una mejor atención para la resolución de los resultados y, lógicamente, es un avance fundamental".