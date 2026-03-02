C-LM aprobará este martes su Plan Estratégico del Dato 2026-2030 dotado con 11 millones de euros

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, preside, en Palazuelos (Guadalajara), la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del “Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza” - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar este martes el Plan Estratégico del Dato 2026-2030, dotado con 11 millones de euros y con el que se busca ordenar y desarrollar las acciones que van a servir para amplificar la economía del dato en la región.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Palazuelos (Guadalajara), donde ha asistido a la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza'.

"No puede haber ahora mismo un planteamiento de futuro en el ámbito económico y en el ámbito de la generación de empleo más estratégico que toda la industria del dato que ya está asentándose en España y que va a marcar la nueva economía", en referencia todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ciberseguridad y las nuevas telecomunicaciones", ha abundado García-Page.

Ha comentado que Castilla-La Mancha "va muy acelerada en ese planteamiento" con el centro planteado en Talavera de la Reina, "pero lo queremos acelerar aún más y coordinar". "Tal es el volumen de empresas que nos están llegando en distintos puntos de la región que requiere de un plan estratégico actualizado", ha apostillado.

"Tan importante es para nosotros" todo lo tiene que ver con la industria del dato-- que "lo queremos utilizar en el propio seno de la administración", ha dicho García-Page, quien ha asegurado que "estamos en medio de una revisión de procedimientos informáticos dentro de la propia comunidad autónoma que no tiene parangón".

En todo lo que va de andadura autonómica "no se ha producido una actualización de programas de funcionamiento" como la actual, que, según ha subrayado el presidente, "está ahorrando cientos de miles de trámites a los ciudadanos" y, a la vez, "agilizando" los trámites burocráticos a la administración, "muy a la cabeza de lo que está pasando en España".

RESONANCIAS MAGNÉTICAS

También ha aprovechado para avanzar que el Consejo de Gobierno dará el visto bueno este martes a 3,9 millones de euros para contratar dos resonancias magnéticas para el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar y el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera.

En relación con Talavera y con todo su área de salud, ha añadido, "estamos trabajando en un proyecto de recrecimiento sanitario que presentaremos a la vuelta de muy pocas fechas".