C-LM aprueba 49 proyectos Vinatï que recibirán 12,8 millones de euros para inversiones de modernización y mejora

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en Bodegas Símbolo. - JCCM

CIUDAD REAL, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, ha enviado esta semana las resoluciones aprobatorias de la última convocatoria de ayudas Vinatï en la que se han aprobado 49 expedientes que recibirán una ayuda pública de más de 12,8 millones de euros.

"Con esta ayuda vamos a impulsar una inversión total de 38,3 millones de euros con los que seguiremos mejorando el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola, su adaptación a las demandas del mercado y al aumento de su competitividad", tal como ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde 2015, el Gobierno autonómico ha aprobado 494 proyectos Vinatï que han supuesto una inversión de 473,6 millones de euros para la cual, la ayuda pública ha sido de 161,9 millones destinados a impulsar la modernización de las bodegas y cooperativas vitivinícolas de la región.

El consejero ha informado de estos datos en Bodegas Símbolo, en Campo de Criptana, donde precisamente ha visitado una actuación ejecutada por esta bodega con cargo al programa Vinatï 2025, que ha supuesto una inversión de 442.000 euros para la que ha contado con una ayuda del Gobierno regional de 209.500 euros. En esta visita, ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Santiago López, y la presidenta de esta bodega, María José Pérez.

Desde 2023, esta bodega ha contado con tres proyectos Vinatï que han movilizado 1,75 millones de euros de inversión, respaldados por 862.000 euros de ayuda pública, "impulsando la modernización de la bodega y la elaboración de vinos con mayor valor añadido y demostrando, como lo hace Bodegas Símbolo, que invertir en nuestras cooperativas es invertir en el futuro del sector vitivinícola", según Julián Martínez Lizán.

EJEMPLO DE VERTEBRACIÓN Y LIDERAZGO FEMENINO

Julián Martínez Lizán ha destacado que Bodegas Símbolo es un ejemplo del papel que desempeña el cooperativismo en el desarrollo económico y social del medio rural. Con más de 70 años, la cooperativa se ha consolidado como una bodega de referencia gracias a su apuesta por la modernización, la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de su competitividad.

El consejero ha valorado además el compromiso de la entidad con sus 400 socios, a los que presta una amplia gama de servicios agrarios y de suministro, así como el liderazgo de su presidenta, ejemplo del creciente protagonismo de las mujeres en la dirección y modernización del sector agroalimentario

Bodegas Símbolo elabora una amplia gama de vinos amparados por la DOP La Mancha a partir de algunas de las variedades más representativas de la región como la Airén, Tempranillo, Chardonnay y Petit Verdot, combinando tradición e innovación para ofrecer productos de calidad; también esta autorizada para usar Campo y Alma en los vinos amparados por esta DOP.

"Cooperativas como Bodegas Símbolo y figuras de calidad como la DOP La Mancha se sitúan dentro de una de las zonas productoras de mayor prestigio y dimensión de Europa y demuestran que unir la tradición, la innovación y el trabajo conjunto son la mejor garantía para generar riqueza, fijar población y seguir proyectando el prestigio de los vinos de Castilla-La Mancha", ha finalizado el consejero.

AYUDA A AFECTADOS POR LOS INCENDIOS

En relación con la afección a agricultores y ganaderos provocada por los diferentes incendios, el consejero ha explicado que la Consejería de Agricultura está trabajando con la de Desarrollo Sostenible para definir exactamente todo el perímetro.

En ese sentido, los agricultores y ganaderos afectados "no van a tener ningún tipo de problema para poder cobrar en primer lugar el anticipo de la PAC de este año".

Además, la Consejería está trabajando para que no se tengan que cumplir, por causa de fuerza mayor, los condicionantes tanto en agroambientales como en ecorregímenes.

"Por esa causa de fuerza mayor, vamos a garantizar que todos nuestros agricultores y ganaderos puedan cobrar las ayudas que les corresponden de la PAC. No solo en el incendio de La Mierla sino en todos aquellos incendios que se han producido en todo el territorio regional que han superado las 100 hectáreas de zona quemada", ha dicho el consejero.

"Creo que somos sensibles y consecuentes con que los agricultores y ganaderos no iban a poder aplicar las normas que les establecen las ayudas a las que han optado y por eso queremos aportarles esta posibilidad, para que no tengan ninguna repercusión económica en el cobro de las subvenciones de la PAC", ha dicho al respecto.

ADELANTO DE LA CAMPAÑA DE VENDIMIA

En cuanto al adelanto de la vendimia, Julián Martínez Lizán ha explicado que responde al cambio climático, que está provocando que "a últimos de julio ya se están elaborando algunas variedades de uva", una consecuencia clarísima de las altas temperaturas muy sostenidas en el tiempo. Algo que también está afectando a las producciones como ya sucedió el año pasado, cuando provocó una disminución de la cosecha.

Sin embargo, ha resaltado que, frente a esto, "todos los procesos de transformación juegan un papel fundamental para que, aunque sea en estas fechas, disponiendo de frío en los tanques, se puedan seguir teniendo producciones de vino de una grandísima calidad que van a poder ser ofrecidas a los consumidores con las garantías de que se hace un buen vino con todas las premisas que debe tener".