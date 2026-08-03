C-LM aprueba las bases para movilizar 15 millones en apoyo de las pymes en dos nuevos programas del Plan Adelante

La Consejera De Economía, Empresas Y Empleo, Patricia Franco, Ha Informado De La Aprobación De Las Bases Reguladoras Del 'Bono Crecimiento Pyme'. - JCCM

TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, a través de su publicación en el Diario Oficial de la región, las bases de dos nuevos programas en el marco del Plan Adelante para movilizar 15 millones de euros en apoyo a las pymes de Castilla-La Mancha, a través del 'Bono Crecimiento Pyme' y del programa para el 'Nacimiento de Pymes Industriales'.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha informado de estos dos nuevos programas, cuyas convocatorias pasarán por Consejo de Gobierno en las próximas semanas.

"Hoy aprobamos a través del DOCM dos nuevos programas dirigidos a las pymes de Castilla-La Mancha", ha señalado la consejera, avanzando que ambas convocatorias pasarán próximamente por Consejo de Gobierno para su aprobación, por lo que ha animado a las empresas de la región a participar en ambos programas, dotados con 15 millones de euros y que se suman a los más de 29 millones de euros que el Ejecutivo autonómico aprobó, también a través del DOCM, la pasada semana en convocatorias dirigidas a la formación y el empleo.

"Ambos programas cumplen con el compromiso adquirido por el presidente Page con el tejido económico y empresarial de nuestra región", ha indicado.

Según informa el Gobierno regional, el nuevo 'Bono Crecimiento Pyme' está dirigido a pymes con actividad económica y centros de trabajo en la región, además de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, y marca cuatro modalidades de bono: planificación estratégica y financiera, en ámbitos como los planes de negocio, control de tesorería o diagnósticos estratégicos; la sostenibilidad, a través de valorización de residuos, informes y certificaciones ambientales o la economía circular; internacionalización estratégica, con selección de nuevos mercados o creación de departamentos de exportación; y transformación digital, para la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de ciberseguridad, entre otros.

"Los proyectos, en función de su intensidad, pueden alcanzar ayudas que cubran entre el 60 y el 80% del coste, con un máximo de 12.000 euros por bono que será de 60.000 euros por empresa, para aquellas empresas que quieran llevar a cabo varios proyectos en las diferentes modalidades de bono que se establecen", ha detallado Patricia Franco, que ha avanzado también que el IPEX, en el marco de la internacionalización estratégica, está trabajando en un nuevo programa para reforzar el acompañamiento en los primeros pasos de la internacionalización para el crecimiento de la base exportadora de la región.

El programa de 'Nacimiento de Pymes Industriales' quiere reforzar el carácter industrial de la economía regional, consolidando el peso del sector en el PIB de Castilla-La Mancha.

"Somos una de las comunidades del país con mayor peso de la industria en nuestro PIB, la quinta, y la única del centro-sur de España que cumple con el propósito europeo de que el 20% de nuestra riqueza proceda del sector industrial", ha indicado la consejera, que ha señalado que este nuevo programa "quiere reforzar y ampliar nuestra base industrial, que actualmente conforman alrededor de 17.500 empresas".

Este programa se dirige a pymes que desarrollan su actividad industrial en la región, dentro de la Sección C del CNAE 2025, y está dirigido tanto a proyectos para el primer establecimiento de una empresa industrial en la región, para proyectos para la creación de un nuevo centro industrial de una empresa ya existente, y para el traslado de un establecimiento industrial de otro territorio a la región.

"Los proyectos tienen que ser viables y sostenibles económica, técnica, financiera y medioambientalmente, y deben crear además cinco puestos de trabajo, o dos si se implantan en las zonas rurales en riesgo de despoblación en nuestra región", ha detallado Patricia Franco, que ha avanzado además la obligación de mantener la actividad durante tres años.

"En este caso, las ayudas pueden llegar a cubrir el 100% del coste del proyecto, con cuantías que van desde los 80.000 a los 100.000 euros por empresa", ha indicado la consejera, que ha señalado que tanto para 'Nacimiento de Pymes Industriales' como para el 'Bono Crecimiento Pyme' se han establecido procedimientos de concurrencia simple, para una mayor agilidad en la tramitación, "y que en ambos casos se pueden acoger a estas ayudas proyectos de pymes de la región que se hayan iniciado desde el 1 de enero de este año, siempre que el proyecto no haya concluido materialmente en la fecha de presentación de la solicitud".

Junto a las órdenes de bases que dan inicio a estos dos nuevos programas en el marco del Plan Adelante, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado también hoy en el Diario Oficial de la región la modificación en la orden de bases de la convocatoria de ayudas al fomento innovador a través de los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI), que en su convocatoria de este año ha movilizado 432.000 euros para apoyar el emprendimiento con base de I+D+i en el tejido económico y empresarial de la región.