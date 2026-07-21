C-LM aprueba un decreto para mejorar al acceso de vivienda a los jóvenes a través de avales y ayudas

El consejero de Fomento de C-LM, Nacho Hernando. - JCCM

TOLEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto del Programa de Fomento del Acceso de las Personas Jóvenes a una Vivienda en Propiedad en Castilla-La Mancha, dirigido a jóvenes solventes que tienen capacidad para pagar una hipoteca, pero carecen del ahorro inicial necesario para comprar su primera vivienda.

Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha informado de este acuerdo que ha tomado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en su reunión habitual de los martes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

De esta manera, Hernando, ha avanzado que el Consejo de Gobierno "ha podido seguir dando pasos adelante en lo que es una medida estrella, histórica y única en el conjunto del país, como es nuestro programa de préstamos tipo cero" que, tal y como ha detallado, "nos va a permitir que los jóvenes que no superen los 36 años y que quieran comprarse una vivienda en Castilla-La Mancha, de hasta 280.000 euros --gastos adicionales y tributos aparte-- puedan contar no solo con el 80% que les suele prestar una entidad bancaria, sino que también puedan contar con un aval por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del otro 20% que no presta el banco".

Asimismo, Hernando ha ahondado en esta iniciativa, de la que ha destacado que "no se hace en ninguna otra comunidad autónoma" para añadir que, además, va a haber una orden de ayudas, que saldrá en septiembre, en la que el Ejecutivo autonómico "va a dar una ayuda no reembolsable para cubrir también los intereses vinculados a ese 20% gracias a que la Junta avala".

El responsable de Fomento ha explicado que "en el decreto se recoge que, mediante una declaración responsable, las personas que estén interesadas podrán acudir a las delegaciones de Fomento en cada una de las provincias". A partir de ahí, y si cumplen los requisitos, recibirán un certificado de elegibilidad que tendrá una vigencia de tres meses con el que, según sus palabras, "pueden acudir a la entidad bancaria que consideren y que opere aquí en Castilla-La Mancha para de esta manera poder negociar ese préstamo, esa hipoteca para su vivienda".

Las personas beneficiarias tienen que cumplir las condiciones como tener 36 años o menos en el momento de la solicitud --si la vivienda se compra entre varias personas, basta con que una cumpla este requisito--, haber estado empadronado en Castilla-La Mancha durante los dos años anteriores a la solicitud --no se exigirá este requisito cuando la vivienda se adquiera en municipios incluidos en zonas de intensa o extrema despoblación--. Asimismo, debe tratarse de la primera vivienda en propiedad.

Además, las personas solicitantes deben declarar que son solventes, pero no disponen del ahorro suficiente para comprar la vivienda. No podrán ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda, salvo excepciones específicas.

Asimsimo, las viviendas deberán tener un precio máximo de 280.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados, debe situarse en Castilla-La Mancha y debe constituir la residencia habitual y permanente del beneficiario.