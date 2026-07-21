Gobierno C-LM aprueba cerca de 24 millones de euros para impulsar la empleabilidad de más de 1.000 personas desempleadas

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, han informado, en una rueda de prensa, de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con sus departamentos, en el Palacio de Fuensalida - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes cerca de 24 millones de euros para apoyar la empleabilidad y la inserción en el mercado de trabajo de más de 1.000 personas desempleadas, a través de nuevas convocatorias del programa INVESTIGO y del programa de Talleres+.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha señalado que estas dos convocatorias dan respuesta a las múltiples realidades del mercado de trabajo en la región, desde los jóvenes cualificados hasta las personas con mayores dificultades para encontrar un empleo.

La primera de las convocatorias es la del programa Investigo, una iniciativa que, como ha recordado la consejera, "nació bajo el paraguas de los fondos europeos Next Generation y que, a su finalización, tomamos la decisión de incorporar a nuestras políticas de empleo con la financiación del FSE+, para impulsar la contratación de jóvenes investigadores en proyectos de I+D+i en entidades públicas y privadas, centros de investigación y empresas de nuestra región".

La convocatoria supera los cinco millones de euros "y prevé dar cobertura a 90 contrataciones de jóvenes, con contratos de entre 12 y 24 meses de duración, adaptándonos a lo que demandan los centros y entidades que impulsan proyectos de I+D+i de una mayor duración de los contratos", con ayudas que van desde los 27.580,68 euros hasta los 38.052 euros por cada año de contrato en el caso de personal investigador y tecnólogo; y desde los 23.816,52 euros hasta los 33.256,68 euros en el caso del personal de apoyo a la investigación por cada año de contrato, en función de la categoría del mismo.

"Desde la puesta en marcha de este programa, hemos impulsado la contratación de 484 jóvenes investigadores con una inversión de 21,5 millones de euros", ha indicado la consejera, que ha detallado que el plazo de solicitud de estas ayudas será de dos meses desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOCM

APOYAR EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN

La segunda de las convocatorias aprobadas hoy en Consejo de Gobierno ha sido la de Talleres +, que mantiene las dos líneas hacia las que evolucionó este programa a finales de 2024: una línea dirigida a la contratación de formación en alternancia con práctica profesional para mayores de 25 años durante un periodo de seis meses, con especial hincapié en las personas desempleadas mayores de 45 años; y la segunda línea dirigida a impulsar contratos de personas jóvenes menores de 30 años, en situación de desempleo, durante seis meses bajo la modalidad de formación en alternancia con la práctica profesional, y otros tres meses de formación.

La inversión total de este programa supera los 18,8 millones de euros, con ayudas que, en el caso de la línea 1, cubre el 100% del salario mínimo interprofesional durante los seis meses de contratación; y en la línea 2, cubre el 85% en los seis meses de contratación e incluye una beca de nueve euros al día durante los tres meses de práctica.

"Los beneficiarios últimos de este programa son las personas desempleadas que van a encontrar una oportunidad de empleo en nuestra región, aunque la convocatoria va dirigida a entidades locales y mancomunidades que, a través de estos proyectos, van a ofrecer esa oportunidad de empleo", ha valorado Patricia Franco, que ha señalado que la previsión es dar cobertura "a 121 proyectos que van a dar una oportunidad laboral a 968 personas desempleadas", que se van a sumar a "las más de 8.100 personas desempleadas que han encontrado una oportunidad de formación y empleo en los más de 1.000 proyectos que hemos respaldado hasta la fecha, con una inversión de 51,75 millones de euros".

El plazo de solicitud se abrirá al día siguiente de su publicación en el DOCM, y durante un plazo de un mes.

TARIFA PLANA PLUS

Además, Patricia Franco ha informado del cierre de la convocatoria de la Tarifa Plana Plus, que acabó en su plazo de solicitud el pasado 15 de julio para dar cobertura a altas hasta el 30 de junio, y que ha registrado un total de 13.153 solicitudes. Por líneas, las ayudas al primer año de la Tarifa Plana han registrado 3.891 solicitudes; la segunda línea, de ayudas al inicio de actividad por valor de 3.000 euros ha sido la más solicitada, con 4.084 peticiones; el segundo año de la Tarifa Plana ha registrado 2.457 solicitudes; y la cuarta, ayudas a la consolidación de 2.000 euros, tiene 2.721 solicitudes.

"En una línea que cerró el plazo de solicitud el pasado 15 de julio, hemos tramitado ya y abonado 4.151 expedientes, 8,37 millones de euros que ya están en las cuentas bancarias de autónomos y autónomas de la región, un 31% de las solicitudes registradas", ha valorado Patricia Franco, avanzando que están sobre la mesa ya aprobadas para su próximo pago 1.000 solicitudes más, que van a sumar otros 2 millones de euros a los pagos en los próximos días, superando los 10 millones de euros apenas unos días después del cierre de la convocatoria.

A estas iniciativas, la consejera ha sumado también la reciente resolución definitiva del Programa de Apoyo Activo al Empleo, "con la que vamos a invertir 63,7 millones de euros en la contratación, por parte de 855 entidades locales, de más de 6.400 personas desempleadas en 1.253 proyectos", una iniciativa más que sigue la senda del Ejecutivo autonómico "de apoyar la empleabilidad de quienes más dificultades tienen de acceso al mercado de trabajo, poniendo siempre en el centro a las personas".