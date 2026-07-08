C-LM aprueba una inversión de 7,7 millones de euros para un nuevo colegio en Cedillo del Condado

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Comparece En Rueda De Prensa, En El Palacio De Fuensalida, Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la licitación para construir un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria en el municipio de Cedillo del Condado.

Lo ha adelantado la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha anunciado que se destinarán 7,7 millones de euros para un nuevo centro que acogerá a un total de 400 alumnos y alumnas del municipio.

Padilla ha recordado que se trata de un centro educativo de seis unidades de Educación Infantil y 12 de Educación Primaria, que se levantará en la calle Gallego Díaz del municipio, en una parcela municipal de 8.340,69 metros cuadrados, y que contará con una superficie construida de 3.512 metros cuadrados.

Incluirá aulas, dependencias administrativas, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, cocina, porches, zonas de juego, pista polideportiva y la urbanización completa de la parcela, ha informado la Junta en nota de prensa.

El proyecto se organiza en tres bloques independientes, lo que permitirá ejecutar la obra por fases y facilitar futuras adaptaciones del edificio. Desde el punto de vista funcional, el centro se articula en tres grandes áreas: un eje central que alberga la biblioteca, la sala de usos múltiples, el comedor y la cocina; un área destinada a Educación Infantil; y otra para Educación Primaria, permitiendo que ambas etapas puedan funcionar de forma independiente compartiendo los servicios comunes.

Como ha informado Padilla, el proyecto del nuevo colegio actualmente se encuentra en la fase de licitación y está previsto que comiencen las obras a primeros del año 2027, con un plazo de 23 meses para su conclusión una vez se inicie.

Padilla ha recordado que La Sagra crece a un ritmo muy por encima del resto de la Comunidad Autónoma. "Eso nos ha obligado a destinar muchos más fondos que en otros lugares. De hecho, La Sagra se ha convertido en el principal foco de inversión educativa del Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015, con más de 100 millones de euros desde ese año hasta 2024", ha detallado la consejera portavoz, que ha concluido esta información diciendo que, "en total, las cifras que nos deja la inversión en La Sagra son más de 800 docentes desde que llegamos al Gobierno regional, entre 15.000 y 20.000 plazas creadas y 11 centros nuevos".

Esta nueva instalación educativa se engloba en el presupuesto que el Ejecutivo destina a la construcción de nuevos centros e institutos y que en los presupuestos de 2026 asciende a 77 millones de euros.

OBRAS RAM

Por otro lado, la consejera ha puntualizado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar también 12 millones de euros a la mejora de colegios e institutos públicos de la región a través de 650 obras de reforma, ampliación y mejora que se desarrollarán en las cinco provincias.

Padilla ha explicado que se trata de las conocidas como obras RAM, actuaciones que permiten renovar espacios, reparar desperfectos por inclemencias meteorológicas, mejorar instalaciones y realizar adaptaciones en materia de climatización.

Por lo tanto, la portavoz ha recordado que se trata de 77 millones de euros para grandes inversiones, más 12 millones de euros en esta clase de actuaciones más pequeñas, que forman parte de una inversión sostenida "desde que el presidente García-Page gobierna en Castilla-La Mancha, que nos ha permitido ya invertir más de 342 millones de euros".