C-LM aprueba este martes el proyecto de ley por el que se modifica la ordenación del servicio farmacéutico de la región

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes el proyecto de ley por el que se modifica la ordenación del servicio farmacéutico de la región.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día de la Enseñanza celebrado en la localidad de Consuegra.

Un proyecto que saldrá adelante ya que, según ha recordado el jefe del Ejecutivo, en Castilla-La Mancha "hay mayoría para sacarlo".

CENTRO DE SALUD DE CONSUEGRA

De otro lado, García-Page ha aprovechado su presencia en Consuegra para anunciar que "en diciembre" estará en marcha la licitación del Centro de Salud de Consuegra, que "ya es hora", ha admitido.

"Esa va a salir para adelante y además va a quedar extraordinariamente bien", ha vaticinado el presidente castellanomanchego, quien ha agradecido la paciencia al municipio, ya que "son años intentándolo".