C-LM apuesta por anticiparse a las necesidades de las personas con enfermedades raras y garantizar una atención integral - JCCM

TOLEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha trabaja para avanzar hacia un modelo de atención integral a las personas con enfermedades raras que permita anticiparse a sus necesidades, garantizar la equidad en el acceso a los recursos y asegurar la continuidad de los cuidados a lo largo de toda su vida.

Así lo ha destacado la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, María Teresa Marín, durante su participación en el Foro Estratégico de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, celebrado esta semana en la Facultad de Medicina de Albacete, ha informado la Junta en nota de prensa.

Marín ha subrayado que la Estrategia de Atención Sanitaria y Sociosanitaria en Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, presentada este año, es el resultado de un trabajo desarrollado durante meses y de un proceso de reflexión compartida.

"No es una estrategia únicamente de atención sanitaria, es una estrategia de atención sanitaria y sociosanitaria", ha señalado la directora general, incidiendo en que esta perspectiva refleja la importancia de abordar la integralidad, la continuidad asistencial y los múltiples factores que afectan a la vida de las personas con estas patologías y de sus familiares.

En este sentido, ha destacado que la elaboración de la Estrategia regional ha contado con una amplia participación, incorporando la visión de pacientes, familias, distintas especialidades médicas, profesionales del trabajo social y del ámbito educativo. Para desarrollar este proceso, la Consejería ha contado con la colaboración metodológica de la Fundación Gaspar Casal y el apoyo de UCB.

ANTICIPARSE A LOS RETOS DEL FUTURO

Durante su intervención, María Teresa Marín ha planteado tres grandes ámbitos de actuación que deben orientar el desarrollo de las políticas públicas en enfermedades raras: anticiparse a las necesidades, garantizar que la atención llegue a todas las personas y asegurar que los cuidados formen parte de la vida cotidiana de los pacientes.

Respecto a la anticipación, ha señalado que no debe limitarse a conseguir un diagnóstico precoz, aunque este sea fundamental, sino que debe extenderse a la investigación, la financiación, la formación de profesionales y la planificación de los recursos necesarios para responder a los nuevos retos.

Marín ha puesto igualmente el foco en la evolución de las necesidades de cuidados, recordando que los avances diagnósticos y terapéuticos pueden generar nuevas situaciones de cronicidad que requieren planificación.

"Las familias no pueden seguir siendo el soporte principal de cuidados", ha advertido, señalando la necesidad de anticipar recursos y medidas de apoyo que permitan aliviar la carga de las personas cuidadoras.

EQUIDAD EN EL ACCESO Y CONTINUIDAD DE LOS CUIDADOS

El segundo gran reto identificado por la directora general es garantizar que los avances y recursos lleguen a todas las personas, independientemente de dónde vivan. Maite Marín ha recordado que las características territoriales de Castilla-La Mancha, la dispersión de la población y el envejecimiento demográfico plantean dificultades específicas que deben ser tenidas en cuenta.

También ha señalado la necesidad de mejorar los sistemas de información y los registros de enfermedades raras, ya que todavía existen importantes limitaciones relacionadas con la disponibilidad, homogeneidad e interoperabilidad de los datos, aunque ha reconocido los avances realizados durante los últimos 10 años y la necesidad de seguir trabajando para mejorar el conocimiento de estas patologías y llegar a todas las personas que las padecen.

El tercer ámbito de actuación se centra en la vida cotidiana y en la dimensión sociosanitaria de la atención. Marín ha defendido que los cuidados deben mantenerse durante todo el ciclo vital, prestando especial atención a las transiciones entre etapas, como el paso de la infancia a la edad adulta, y a las necesidades de apoyo de pacientes y familias.

La directora general ha señalado que el objetivo debe ser avanzar hacia una atención que permita hablar de cronicidad en las enfermedades raras y no únicamente de límites en la supervivencia. Para ello, considera imprescindible garantizar los recursos y la continuidad de los cuidados, incorporando también la experiencia y las necesidades de las familias.

UNA ESTRATEGIA ALINEADA CON LOS RETOS NACIONALES

María Teresa Marín ha destacado asimismo que Castilla-La Mancha ha participado en la elaboración de la revisión de la Estrategia nacional de enfermedades raras, presentada en el ámbito del Ministerio de Sanidad, a través de uno de los grupos de trabajo en los que ha estado representada por la doctora Emma Corraliza, responsable de la Unidad de Enfermedades Raras de la Consejería de Sanidad.

La directora general ha manifestado que existe una alineación entre los planteamientos de la Estrategia regional y la revisión nacional. Ha recordado que Castilla-La Mancha ya cuenta con líneas de trabajo y programas que tienen continuidad en la nueva Estrategia, entre ellos el programa Únicas, el programa Camino, la atención personalizada y la medicina de precisión.

Marín ha concluido destacando que el objetivo último de este trabajo debe ser que la Estrategia se traduzca en resultados concretos y evaluables, que "sirvan para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas y sus familias, a las que ya estamos atendiendo o a las que vamos a atender en el futuro".

UN FORO PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO Y AVANZAR EN RED

El Foro Estratégico de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha ha reunido a especialistas sanitarios, representantes de asociaciones de pacientes y responsables institucionales para abordar los principales retos en la atención a estas patologías.

La jornada ha comenzado con la presentación de la Estrategia regional, a cargo de Emma Corraliza Infanzón, y una intervención sobre el trabajo en red y las claves para mejorar el diagnóstico y la coordinación en enfermedades raras, con Isabel San Román, coordinadora regional de Salud de Precisión de Castilla-La Mancha.

El programa ha incluido mesas específicas sobre miastenia gravis, enfermedades renales poco prevalentes y distrofia muscular de Duchenne, en las que se han compartido avances científicos, experiencias asistenciales y necesidades de coordinación entre profesionales y organizaciones de pacientes. Asimismo, el encuentro ha reservado un espacio para compartir experiencias y aprendizajes desde el ámbito asociativo, con representantes de FEDER, la Asociación Retina Murcia, la asociación MásVisibles y la Federación de Ataxias de España.

El Foro Estratégico de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, coordinado por la Fundación Gaspar Casal y la Fundación BIOTYC, nace con vocación de continuidad anual para revisar periódicamente la estrategia regional de atención sanitaria y sociosanitaria y avanzar en su aplicación.

La iniciativa ConCiencia, impulsada por Gregorio Romero Candel, farmacéutico del Hospital de Hellín, reúne tres hitos complementarios: el Foro Estratégico, centrado en la revisión de la estrategia regional; INNOVA ConCiencia, su línea científica; y Música ConCiencia, su línea social y de sensibilización. Los dos últimos tendrán su eje de desarrollo en el mes de abril.