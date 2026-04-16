C-LM apuesta por la cooperación autonómica y la innovación financiera para reforzar gestión pública y acceso a vivienda

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de fortalecer la cooperación y el intercambio entre comunidades autónomas y la innovación financiera para reforzar la gestión pública y el acceso a la vivienda.

Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la inauguración, en Toledo, de la Jornada Autonómica de Política Financiera y Tesorería, organizada por el Gobierno regional en colaboración con Globalcaja. Un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre administraciones públicas y un marco idóneo para abordar conjuntamente los retos compartidos, ha informado la Junta en nota de prensa.

En relación con el primero de los aspectos que se han tratado durante la jornada, el consejero ha destacado los retos y oportunidades que todo el proceso de transformación digital en el que está inmerso el Gobierno regional tiene en el ámbito de la tesorería, que han permitido "dar pasos firmes hacia un modelo de tesorería más ágil, transparente y accesible".

Lo hace incorporando herramientas electrónicas que faciliten la relación con la ciudadanía y mejoren la eficiencia interna, como la implantación de expedientes y documentos electrónicos, sistemas seguros de firma, notificaciones digitales y sedes electrónicas, la puesta en marcha de un portal web y la modernización de la Caja General de Depósitos y Garantías, que han permitido mejorar la eficiencia administrativa y agilizar los pagos a proveedores.

EL RETO DEL ACCESO A LA VIVIENDA

En el desarrollo de su intervención, el consejero ha hecho mención al otro asunto sobre el que ha versado la jornada, como es el reto del acceso a la vivienda y sobre cómo este problema, que afecta a todas las administraciones, se ha convertido en una barrera casi infranqueable para muchos colectivos, especialmente para los jóvenes.

Asimismo, ha puesto en valor la utilidad de lo que se pueda extraer durante la Jornada, ya que "es importante conocer lo que se está desarrollando en otras administraciones, las cuales se van a poder trasladar, con los instrumentos de los que disponemos, a nuestra propia Administración". Un problema que, como ha dicho, afecta tanto a la oferta como a la demanda.

En este sentido, el consejero ha recordado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está trabajando "en esos dos ámbitos" relacionados con la vivienda desde el lado de la oferta: movilizando recursos, en este caso, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para "facilitar o impulsar la adquisición de vivienda y lo que se viene denominando alquiler accesible".

Por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, Ruiz Molina ha señalado que se está trabajando también en dos ámbitos: uno de ellos el de política financiera, pues se está "ultimando una operación mixta de garantías a los préstamos hipotecarios que conceden los bancos, combinado con ayudas directas a la adquisición de vivienda", pensando en los que más problemas tienen, que son los más jóvenes.

Mientras que en el ámbito tributario, el titular de Hacienda se ha referido a la reciente aprobación en Castilla-La Mancha de unas reducciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el objetivo también de "reducir los costes inherentes a la adquisición de vivienda para los jóvenes". También se ha recuperado "parcialmente" lo que era la deducción por adquisición de vivienda relacionadas con las "cuentas ahorro vivienda", que afecta "a una parte del coste de adquisición".

El objetivo de este conjunto de iniciativas, según ha explicado, es reducir las cargas iniciales que supone la adquisición de una vivienda, fomentar el ahorro entre la población joven, en cuyo caso "se incentiva en el ámbito de la competencia que tienen las comunidades autónomas en el tramo autonómico del IRPF", y facilitar financiación complementaria a la bancaria. "Esa fórmula mixta de garantías, de ayudas a la adquisición de la parte no financiada por las entidades", es lo que se ha denominado "préstamos a tipo cero".

Para concluir, Juan Alfonso Ruiz Molina ha reiterado la importancia de este tipo de encuentros para afrontar de manera conjunta los desafíos financieros y administrativos, fortalecer la colaboración institucional y avanzar hacia una gestión pública más eficaz, moderna y alineada con las necesidades de la ciudadanía.

En las jornadas también han participado el director general de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, Francisco Hernández; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Toledo, María Castaño; el presidente del Instituto del Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueva Muñoz; el subdirector general de gestión de la Tesorería del Estado, Manuel Varela Bellido; el director de Relaciones Institucionales de Globalcaja, Antonio González; así como representantes de las comunidades autónomas, del Banco Europeo de Inversiones y de la consultora AFI, entre otros.