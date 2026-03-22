C-LM apuesta por la formación docente plurilingüe para reforzar la cultura bilingüe en los centros educativos

Formación docente plurilingüe. - JCCM

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está apostando por la formación docente plurilingüe para reforzar la cultura bilingüe en los centros educativos de la región.

El director del Centro Regional del Profesorado, Juan Carlos Palomino, ha explicado que durante el curso 2025-2026, el CRFP ha estructurado esta formación en un itinerario completo que abarca todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Secundaria, y tiene como objetivo garantizar una progresión metodológica continua en la enseñanza de lenguas extranjeras.

En total, está prevista la participación de más de 1.700 docentes de toda la región, lo que evidencia el alcance y la relevancia de una formación que no solo llega a las aulas, sino que contribuye a generar cambios estructurales en los centros educativos.

Asimismo, el programa incorpora formación vinculada a iniciativas europeas (Erasmus+, eTwinning, Europass), lo que permite alinear la práctica docente con marcos internacionales y favorecer la apertura de los centros a proyectos de cooperación educativa, ha informado la Junta en un comunicado.

Este planteamiento se completa con jornadas y encuentros que actúan como espacios de transferencia, orientados a compartir buenas prácticas entre centros, generar redes profesionales y difundir experiencias de aula vinculadas al bilingüismo, tal y como ha explicado el director del CRFP.

El objetivo del Gobierno regional es que este enfoque permite avanzar hacia un sistema en el que el bilingüismo no se limita a programas específicos, sino que se configura como una cultura compartida de centro, sostenida por la formación docente y la aplicación sistemática de metodologías comunes.

Juan Carlos Palomino ha añadido que son más de 20 acciones formativas las que se desarrollen y que la actuación se enmarca en la estrategia de la Consejería para consolidar un modelo bilingüe y plurilingüe homogéneo en el sistema educativo y en este punto ha indicado que próximamente se celebrarán las jornadas de internacionalización en los centros a través de los programas Bilingües y Plurilingües, Erasmus+ y eTwinning.