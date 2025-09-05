C-LM, sobre aranceles de China al porcino, lamenta dificultad para el sector regional con 127.000 toneladas exportadas

CUENCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que la escalada arancelaria internacional "no beneficia a nadie", tras el anuncio de China de que impondrá aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea.

"¿Qué culpa tiene el sector del porcino en Europa de todo el lío arancelario a nivel internacional?", se ha preguntado, al tiempo que ha dicho que solo supondrá "meter más dificultades a la ganadería, y en concreto al porcino en la región". "Estamos hablando de más de 127.000 toneladas las que exportamos de porcino en su inmensa mayoría a China".

Asimismo, ha traslado su preocupación con la propuesta de la Política Agraria Comunitaria que ha hecho la Unión Europea que supone "cargarse las ayudas al sector ganadero para el pastoreo en las zonas forestales o la limpieza en las zonas forestales", ha informado la Junta en nota de prensa.

Y es que, como ha dicho, la desaparición del segundo pilar de la PAC conlleva la desaparición de todos los programas de limpieza de montes o la financiación de los programas agroambientales de la región para apoyar a ganaderos que limpian los montes.

Ante esta situación, ha pedido a la UE que haga "todo lo contrario" y establezca mecanismos de relación todavía mayor entre el sector agrícola y forestal para generar sinergias entre los agricultores y el forestal que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y la gestión forestal en España.

En este sentido, ha defendido que "esa dirección de la UE es la opuesta a la que necesitamos los países del arco mediterráneo que estamos viviendo cada vez más olas de incendios" y ha avanzado que el Ejecutivo autonómico va a pelear para que esta nueva PAC gire de manera radical "y podamos mantener este tipo de programas que son imprescindibles para el sector".

Martínez Guijarro ha puesto como ejemplo la convocatoria de ayudas para el fomento del pastoreo en la prevención de incendios forestales, conocida como la convocatoria de las "ovejas bomberas", avanzando que antes de que termine el mes, se va a resolver y beneficiará a 67 explotaciones que van a permitir limpiar 3.000 hectáreas en los montes.