C-LM asegura que en los primeros 21 días de enero quedarán reprogramadas las citas suspendidas por la huelga de médicos

TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha espera que en los primeros 21 días de enero de 2026 queden reprogramadas todas las citas que han quedado suspendidas durante la huelga de médicos de la semana pasada.

Así lo ha adelantado este lunes, a preguntas de los medios tras la presentación del Plan H 3.0, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha señalado que tanto durante los días de huelga como los cuatro anteriores del puente de la Constitución y la Inmaculada se han sumado 9 días donde la actividad programada ha estado suspendida.

En concreto, con un tercio de médicos menos por la huelga, casi un 32% de ellos, la principal afectación ha sido en la actividad programa en quirófanos, siendo el viernes 12 el día "con mayor impacto en la actividad asistencial".

En los días de la huelga, según Fernández Sanz, se han suspendido el 53 por ciento de pacientes programados en quirófanos, el 31 por ciento en consultas, el 15 por ciento en pruebas y el 11 por ciento en consultas de Atención Primaria, aunque cada área ha previsto la reprogramación de citas entre este mes de diciembre y los primeros 21 días de enero, teniendo en cuenta los días festivos que hay entre medias.

Sobre los motivos de la huelga en sí, ha recordado que hubo tres reuniones previas con el comité de huelga, y ha incidido en que desde la Consejería de Sanidad no están de acuerdo "con que haya un Estatuto exclusivo de médicos, sino que tiene que recoger toda la normativa marco para todos los trabajadores de los servicios de salud".

"No podemos entrar a diferenciar, porque puede haber diferencias pero el marco global debería ser igual para todos", ha manifestado Sanz, que ha dicho desconocer las fechas de las nuevas jornadas de huelga previstas por el sindicato médico.