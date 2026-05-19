C-LM autoriza la incorporación de 21 profesores ayudante doctor en la UCLM a través del programa María Goyri

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, informa de los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la segunda adenda al convenio entre la Consejería de Educación y la Universidad de Castilla-La Mancha para la implementación del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas, más conocido como el programa Maria Goyri.

En virtud de esta adenda, el Gobierno de Castilla-La Mancha autoriza la incorporación de 21 profesores ayudante doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Según ha informado este martes en rueda de prensa el consejero de Educación, Amador Pastor, el objetivo es seguir fortaleciendo la capacidad docente e investigadora de la universidad pública, dotándola de los recursos necesarios para consolidar una carrera académica atractiva, estable y con oportunidades de desarrollo para el talento joven.

"Esta medida permitirá retener y atraer el talento docente e investigador, además de favorecer la renovación de las plantillas universitarias, garantizando los recursos para ampliar las plantillas según lo acordado en los contratos-programa con las universidades", ha dicho.

Esta incorporación constituye la primera fase del compromiso asumido por el Gobierno regional dentro del programa María Goyri, mediante el que Castilla-La Mancha financiará 63 plazas de Profesor Ayudante Doctor antes del curso 2027-2028. A estas plazas se suman las 96 plazas financiadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lo que permitirá incorporar un total de 159 plazas de profesores ayudantes doctor en la universidad pública.

BIBLIOTECA MÓVIL EN GUADALAJARA

Por otra parte, el consejero ha informado del visto bueno al convenio de colaboración con la Diputación provincial de Guadalajara, para la prestación del servicio bibliotecario móvil en la provincia para el año 2026.

Según este acuerdo, que viene firmándose desde hace años y que tiene una vigencia de un año, se prestará el servicio, mediante cuatro bibliobuses, a una población total de más de 19.000 personas en toda la provincia, gracias a la realización de 153 paradas en 145 municipios.