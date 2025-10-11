C-LM autorizará en las próximas semanas la ejecución de las obras de la hospedería de Villanueva de los Infantes - JCCM

CIUDAD REAL 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha autorizará la ejecución de las obras de la hospedería de Villanueva de los Infantes a la empresa pública Tragsa. Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en la visita del presidente Emiliano García-Page a la Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes que organiza la plataforma 'Campo de Montiel, origen del Quijote' con la colaboración del Gobierno regional.

"El presidente Emiliano García-Page ha querido participar en la Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes para disfrutar de su arquitectura tradicional, disfrutar de los patios y también traer una buena noticia que, sin duda, lo es para todo el pueblo y para toda la comarca", ha señalado Caballero.

Así, ha confirmado que "en las próximas semanas el Consejo de Gobierno encargará la ejecución de la hospedería de Infantes, una obra importante, muy necesaria y muy requerida que tendrá un impacto turístico espectacular y que, sin duda, generará mucha riqueza y empleo aquí en la zona".

Tal y como ha explicado José Manuel Caballero, en el mes de noviembre "vamos a encargar ya la ejecución de la obra a la empresa Tragsa".

Asimismo, ha señalado que en el presupuesto de 2026, que se aprobará antes de final de año, "hay una partida muy importante cercana a los seis millones de euros para acometer todas las obras que necesita la construcción de la hospedería para dejarla en funcionamiento y en disposición en los próximos meses con la seguridad de que va a ser un recurso que no solo acoja a quien aquí venga, sino que en sí mismo sea un atractivo".

Se ha optado por ejecutar las obras mediante encargo a la empresa pública TRAGSA dado el conocimiento que la empresa tiene sobre el proyecto tras llevar a cabo los trabajos de emergencia necesarios para la rehabilitación de las cubiertas del claustro y la limpieza general del inmueble. Con el fin de evitar su deterioro, esta infraestructura ha sido cuidada por el Gobierno regional con inversión de más de 421.000 euros en julio de 2024.