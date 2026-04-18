C-LM avanza en la digitalización del sector vitivinícola con una Orden que informatiza libros de registro de las bodegas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la 21ª edición de los Premios Nacionales Vinos Ojos del Guadiana, en Villarrubia de los Ojos - JCCM

CIUDAD REAL 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Libro de Bodegas da el salto a lo digital en Castilla-La Mancha con la implantación del sistema electrónico GELIBO para la gestión informatizada de entradas y salidas de productos vitivinícolas en Castilla La Mancha.

Así ha quedado recogido en la Orden publicada en el Diario Oficial en la que se plasman las nuevas normas relativas al registro de entradas y salidas que se han de llevar en el sector vitivinícola, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

De esta novedad ha dado cuenta el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en declaraciones a la prensa previas a la celebración de la 21ª edición de los Premios Nacionales Vinos Ojos del Guadiana, en Villarrubia de los Ojos.

Acto que ha contado con el presidente de la cooperativa, Jesús Julián Casanova, la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, y el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández, entre otros representantes.

Este sistema electrónico va a permitir que la cumplimentación de los libros de registro sea más fácil, ofreciendo una carga de datos directa tras su anotación y un envío rápido y eficaz entre las aplicaciones de los operadores y el propio GELIBO, ha informado la Junta en nota de prensa.

También regula otras cuestiones fundamentales como la información que deben contener y los plazos para su anotación que, gracias al nuevo sistema electrónico, se podrán extender hasta un mes.

"El libro digital de bodega es crucial para la gestión vinícola moderna al automatizar registros de entradas y salidas, garantizar la trazabilidad total, facilitar el cumplimiento normativo y controlar el stock en tiempo real. Por eso, publicamos esta nueva orden que apuesta por la informatización y modernización del sector, por la simplificación y el alivio de la carga administrativa de las bodegas y cooperativas", ha dicho el consejero.

En cuanto a su aplicación, su primer periodo de adhesión voluntario será hasta el 31 de julio de 2027 y a partir de entonces será obligatorio.

COOPERATIVA EL PROGRESO

A continuación, el representante del Gobierno regional ha tenido un reconocimiento para El Progreso, cuya trayectoria centenaria "es un éxito porque ha logrado uno de sus principales objetivos que era consolidarse y crecer" de forma que en estos más de cien años ha logrado pasar de apenas 40 socios y un capital social de 35.500 pesetas a más de 2.800 socios y socias, y 40 empleados.

Este crecimiento, ha precisado Martínez Lizán, no ha sido de cualquier manera "sino con una clara vocación por cuestiones clave como poner en el mercado producciones de calidad, impulsar procesos de modernización, innovación, diversificación y tener proyección internacional. Y todo ello conjugado con el hecho de que su actividad se incardina en dos sectores estratégicos de Castilla-La Mancha como el vino y el aceite".

"En resumen, estamos ante una cooperativa que es ejemplo de apuesta por la calidad de sus vinos y aceites, pero también por la innovación y compromiso de crecimiento que año tras año manifiestan, por eso, cuentan con el compromiso del Gobierno regional, que pone a disposición del sector ayudas que les permitan seguir creciendo", en palabras de Martínez Lizán. En concreto, desde el año 2017, esta cooperativa ha recibido ayudas por más de 3,1 millones. Además, ha recibido más de 700.000 euros en planes de comercialización conjunta.

PREMIOS NACIONALES

En cuanto a esta 21ª edición de los Premios Nacionales Vinos Ojos del Guadiana, Julián Martínez Lizán ha destacado que "son premios a personas que hacen un trabajo solidario y voluntario para toda la sociedad, que hacen muchas veces con intención de anonimato y que, sin embargo, consiguen que nuestra región todavía sea mejor".

Dos pruebas de ello son la karateca castellanomanchega Sandra Sánchez o el voluntario villarrubiero Magdaleno Jerez, "a quienes une la solidaridad y voluntad constante de ayuda". O la Fundación Gema Canales y la Interprofesional de la Denominación de Origen del Vino de La Mancha, que hoy recogen el reconocimiento a un trabajo constante.

Un año más, el presidente de El Progreso, Jesús Julián Casanova, ha calificado el último año como "aceptablemente bueno", a pesar de la reducción de las cosechas, gracias al incremento del 16,6% en envasados y al mantenimiento del prestigio comercial de la entidad, ha informado esta cooperativa en nota de prensa.

Asimismo, ha incidido en el papel estratégico de la cooperativa, que en su 109 aniversario se consolida como motor económico y social del medio rural, y ha reclamado mayor agilidad administrativa, coordinación institucional y planificación eficaz en ámbitos clave como el agua, elemento esencial para el futuro del sector agrario en la comarca: "El Progreso es hoy un proyecto económico, social y humano que sostiene a miles de familias y que debe seguir siendo motor del medio rural y de lucha contra la despoblación".

Por su parte, la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, ha puesto en valor el papel de la Cooperativa como uno de los principales motores económicos y sociales del municipio y destacó la estrecha colaboración entre la entidad y el Ayuntamiento para la promoción del territorio a nivel nacional e internacional. En este sentido, ha subrayado que El Progreso es una de las principales empresas del término municipal "y un ejemplo del dinamismo de nuestra sociedad".