C-LM calienta motores para el día de Europa desde Tomelloso con actividades para reivindicar el proyecto europeo

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero. - JCCM

CIUDAD REAL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha participado en Tomelloso en la jornada organizada con motivo de la programación previa al Día de Europa, donde ha defendido la importancia de acercar el proyecto europeo a la ciudadanía y, especialmente, a los jóvenes y ha reivindicado los valores de libertad, paz, democracia, bienestar y convivencia que sirvieron como piedra fundacional de un proyecto europeo "que nos hace mejores juntos" frente a radicalismos.

En la jornada, en la que ha estado acompañado por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; ha señalado que "tenemos el deber de hacer pedagogía sobre la historia europea, la positiva transformación que hemos vivido como región y como país gracias a pertenecer a la Unión Europea y la influencia que las políticas que se deciden en Europa tienen en el progreso y bienestar de la región".

De ahí, tal y como ha señalado, la importancia de este programa de activades previo al Día de Europa que desde la Dirección General de Asuntos Europeos se está desplegando con muy buena acogida por toda la región, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, Caballero ha explicado el papel que el Gobierno regional está manteniendo activamente en las instituciones europeas desde el Comité Europeo de las Regiones para influir en la agenda legislativa y política que pueda afectar a la región.

Por otro lado, ha puesto en valor el trabajo que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está desarrollando para atraer oportunidades y acompañar a la ciudadanía castellanomanchega en sus relaciones con las instituciones europeas a través de la Oficina de Proyectos Europeos puesta en marcha en esta legislatura por el Ejecutivo de García-Page.

PROGRAMADA UNA AMPLIA JORNADA DE ACTIVIDADES EN TOMELLOSO

"Europa tiene que entenderse, conocerse y sentirse cercana y eso pasa por llevarla a nuestros pueblos, a nuestros centros educativos y a la gente", ha señalado Caballero. Así lo ha asegurado el vicepresidente segundo que ha participado en la actividad 'Diálogos por Europa', un encuentro entre alumnado de Bachillerato y personas mayores en el que se ha abordado cómo ha evolucionado el proyecto europeo y qué retos tiene por delante.

Además de esta charla intergeneracional, a lo largo del día de hoy Tomelloso está siendo protagonista de esta previa al Día de Europa, tal y como ha explicado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo. A primera hora, el alumnado de 3º de Primaria ha realizado un mural participativo sobre la importancia de la Unión Europea. Después, se ha programado una charla informativa sobre oportunidades en Europa con estudiantes de 4º de la ESO en el IES 'García Pavón'.

Por la tarde, Nazareth Rodrigo intervendrá en el acto de conmemoración del 15 aniversario de la participación en iniciativas del CEIP 'Maternidad' con un encuentro posterior organizado por el AMPA del centro en colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta. Finalmente, el día se cerrará con un coloquio sobre las mujeres que han construido la Europa de hoy. Además, el alumnado participará en actividades como concursos de marcapáginas, creaciones artísticas o microrrelatos sobre el proyecto europeo.

Durante su intervención, Caballero ha insistido en que Europa "no es algo abstracto", sino que "está presente en el día a día, en las oportunidades que tienen los jóvenes, en los proyectos que se desarrollan en los municipios y en el desarrollo de la región". Ha puesto el foco en la comunidad educativa y ha defendido que "el futuro de Europa pasa por quienes hoy están en las aulas".

En este sentido, ha destacado también el papel de los centros educativos de Castilla-La Mancha en iniciativas europeas, señalando que "cada vez hay más centros implicados en programas como Erasmus+, lo que abre nuevas oportunidades al alumnado y mejora su formación". Ha puesto como ejemplo al CEIP 'Maternidad' de Tomelloso, que participa activamente en este tipo de iniciativas desde hace 15 años, "demostrando el compromiso de los centros educativos con Europa desde edades tempranas".

La jornada celebrada en Tomelloso forma parte del programa de actividades que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando durante todo el mes de abril como antesala al Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo. Este año se ha apostado por un formato más abierto, llevando las actividades a distintos municipios de la región, frente al modelo del pasado año, en el que se concentraron en Campo de Criptana. "Queremos que Europa llegue a más gente y que más gente pueda participar. Ese es nuestro objetivo", ha concluido Caballero.