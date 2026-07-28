C-LM celebra el mejor dato de ocupación de su historia: "Nunca ha habido tanta gente trabajando en la región"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, han informado, en una rueda de prensa, de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con sus departamentos, en el Palacio de Fuensalida - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha celebrado el "mejor dato de ocupación" en Castilla-La Mancha de sus "historia", tras los datos del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), porque "nunca ha habido tanta gente trabajando en la región, en ningún año ni en ningún trimestre", siendo la tercera comunidad que mejores datos cosecha, y eso, "sin sol y playa".

"Es el mejor dato de ocupación de toda nuestra historia", ha afirmado en rueda de prensa, valorando un "notable incremento de la población activa" lo que muestra "la confianza y la solidez de las personas en Castilla-La Mancha que buscan una oportunidad de empleo".

Así como "un incremento considerable en la ocupación", concretamente 42.000 personas más en este segundo trimestre con respecto al segundo trimestre del pasado año, situando a la región como la tercera comunidad en este ámbito.

En cuanto a las cifras de paro, en términos interanuales Franco destaca un "descenso del 8,15%", con 11.400 personas desempleadas menos que hace un año, "prácticamente multiplicando por tres el ritmo de la bajada del desempleo en el último año, comparado con la situación nacional", siendo "la cuarta comunidad autónoma que ha realizado un mayor esfuerzo en el último año en el descenso del desempleo".

Respecto a la cifra de personas desempleadas, 128.800, "era algo no ocurría en los últimos 18 años" en esta comunidad autónoma. "Habría que remontarse hasta el segundo trimestre del año 2008 para ver una situación de desempleo así", ha afirmado la consejera.

SECTORES QUE TIRAN

El sector servicios ha generado el 43% del total de estos 42.000 nuevos empleos, y destacan sectores como la construcción "con un crecimiento de un 16,1% y de la agricultura con un crecimiento de un 13,2%", estos últimos han protagonizado este crecimiento en la ocupación, en términos relativos, durante este segundo trimestre del año.

La tasa de paro, en un 11,81%, recoge un descenso de un 1,16 puntos en términos trimestrales y 1,42 puntos de descenso en términos anuales.

"Si bien todavía estamos ligeramente por encima de la tasa de paro a nivel nacional, que se sitúa en un 9,87 por ciento, hemos hecho también un esfuerzo considerable en reducir la brecha", ha afirmado.

La tasa de paro femenina se sitúa en 14,67 puntos, y ha descendido también en 2,26 puntos en términos interanuales y 1,34 puntos en términos trimestrales, "reduciendo la brecha que teníamos con el conjunto del país".

Y la tasa de paro juvenil, a pesar de subir en términos trimestrales e interanuales, "ha bajado en 27,63 puntos desde el año 2015".

Respecto a los hogares con todos sus miembros en desempleo, la EPA refleja que hay 38.400 hogares aún en Castilla-La Mancha donde todas las personas se encuentran en esta situación, realidad que hay que "seguir atajando". La consejera ha mencionado que en el año 2015 había 77.900 familias que estaban en esa situación.

Finalmente, ha valorado "una EPA positiva, sólida y solvente, que muestra la fortaleza del mercado de trabajo en Castilla-La Mancha, pero que pone las pilas para seguir trabajando por la gente", ha afirmado.