C-LM celebra un nuevo intercambio internacional de formación en incendios forestales con un contingente de Polonia

Foto de familia del encuentro. - JCCM

CUENCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a intercambiar por tercer año consecutivo formación y experiencias con un dispositivo internacional de bomberos forestales, "en este caso de Polonia, para seguir avanzando en la preparación y la capacidad de respuesta del Plan Infocam ante los grandes incendios y extrapolando a la vez nuestros conocimientos técnicos para que puedan ser replicados en los operativos tanto nacionales como internacionales en los que puedan ser necesarios".

Así lo ha señalado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, durante el acto de bienvenida al primero de los tres relevos del módulo GFFF (Ground Forest Firefighting) formado por 35 efectivos de los 105 bomberos y bomberas forestales polacos que se integrarán durante el mes de agosto en el dispositivo autonómico Infocam, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El contingente, perteneciente al Mecanismo Europeo de Protección Civil, va a "participar en un programa de preparación operativa que incluirá ejercicios prácticos, simulacros, visitas a diferentes bases del dispositivo y actividades destinadas a reforzar la coordinación entre ambos equipos", ha explicado, añadiendo que si fuera necesario podrán intervenir en las emergencias siempre bajo la dirección y coordinación del dispositivo Infocam.

CONFIANZA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN MATERIA DE INCENDIOS

Desde la base de Albendea (Cuenca), Almodóvar ha querido poner en valor que "la elección de Castilla-La Mancha para desarrollar esta misión europea supone un reconocimiento a la capacidad técnica y operativa de nuestro dispositivo regional y refuerza el papel de la región como referente en cooperación internacional en materia de protección civil".

En este sentido, ha resaltado que esta misión "supone un paso más en la cooperación en el viejo continente frente a los incendios forestales y refleja la confianza que las instituciones europeas depositan en Castilla-La Mancha para desarrollar este tipo de iniciativas internacionales, que en el actual contexto de cambio climático cada vez son más necesarias, tal y como se está viendo estos días, con los incendios que afectan a España, Francia y Portugal, por citar algunos ejemplos".

El viceconsejero ha recordado que se trata de la tercera misión de estas características que alberga Castilla-La Mancha. En los dos veranos anteriores, visitaron la región para intercambiar conocimientos y formarse en la mejora de las capacidades operativas sendos contingentes de bomberos estonios

929 INCENDIOS FORESTALES, 39.400 HECTÁREAS AFECTADAS Y CONTROLADO INCENDIO DE LA MIERLA

En otro orden de cosas, el viceconsejero ha actualizado el número de incendios forestales (929) y hectáreas afectadas (39.400 ha.) en Castilla-La Mancha en lo que va de año, indicando que, aunque lo positivo "es que en un 85% los estamos apagando en fase de conato, han subido de una manera notable en número de siniestros, así como de hectáreas a raíz del incendio de La Mierla, tanto si lo comparamos con el año pasado, como si lo hacemos con la media del decenio".

Precisamente, centrándose en este gran incendio forestal, se ha congratulado de que "ayer, tras 18 días de actividad, lo hemos podido dar por controlado y no ha sido nada sencillo, puesto que tuvimos que evacuar y confinar cerca de 50 municipios, y pese a todo lo que esto conlleva, y, por supuesto, el daño medioambiental y socioeconómico, tengo que felicitar a todo el dispositivo y agradecer la colaboración de alcaldes y agricultores porque gracias al trabajo conjunto hemos logrado que no haya habido ni daños personales ni materiales en los cascos urbanos de los pueblos".

Por último, ha señalado que en lo que respecta a la provincia de Cuenca, "donde hoy nos encontramos, llevamos hasta este momento 167 intervenciones, de las que 164 han sido conatos (un 98%) y 23,51 hectáreas afectadas de superficie forestal; son buenos datos, pero no debemos bajar la guardia porque aún nos esperan muchos días complicados meteorológicamente hablando".

Almodóvar ha estado acompañado durante la visita de los bomberos y bomberas forestales de Infocam que habitualmente realizan su labor desde la base de Albendea.