La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en una reunión con Infosys. - JCCM

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha cerrado su agenda de captación de inversiones en la India reuniéndose en Bangalore con una de las más importantes multinacionales de las nuevas tecnologías y líder en el sector en el país, Infosys. El Gobierno regional ha hecho balance de la misma, con "importantes contactos y el compromiso compartido de seguir trabajando de manera conjunta con todas estas entidades y empresas para establecer sinergias sólidas".

Una sinergias que "permitan explorar las oportunidades de inversión en la región, así como para ayudar a que las empresas puedan aumentar su negocio exterior con la India", ha expresado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

El Gobierno autonómico ha establecido contactos con las principales entidades y empresas más representativas de los grandes sectores de la India que presentan oportunidades para la región, con quienes, además, se ha establecido el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para explorar oportunidades de negocio entre ambos territorios, ha informado la Junta en nota de prensa.

La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido esta última reunión con Infosys, una empresa líder en el mercado internacional de servicios tecnológicos y consultoría que emplea a más de 300.000 personas en casi 60 países y que cuenta ya con actividad en España.

Su modelo de negocio se basa en ofrecer servicios especializados, implementar proyectos de transformación empresarial y establecer relaciones comerciales a largo plazo con sus clientes.

La oferta de Infosys abarca también ciberseguridad, ingeniería digital, automatización de procesos, consultoría de gestión y servicios de transformación de operaciones empresariales.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha reunido con el vicepresidente ejecutivo y director de Recursos Humanos de Infosys, Sushanth Tharappan, y con el vicepresidente asociado de Estrategia Corporativa de Infosys, Amar Harish; a quienes ha trasladado las ventajas que ofrece Castilla-La Mancha para albergar el desarrollo de proyectos relacionados con la tecnología del dato y la transformación digital en la región.

Entre esos factores, la consejera ha señalado el acceso a los mercados, la existencia de unos costes operativos competitivos, disponibilidad de talento cualificado, excelentes infraestructuras logísticas y digitales, suelo disponible y un Gobierno regional comprometido con la inversión y la creación de empleo de alto valor añadido.

ENCLAVES EN C-LM

Además de visitar el primer campus de la compañía, la consejera les ha trasladado la posibilidad de establecer una colaboración directa para la formación de talento en el ámbito digital y ha señalado los enclaves que constituyen un ecosistema muy favorable al desarrollo de proyectos tecnológicos en la región, entre los que destacan el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete y el Centro Regional de Innovación Digital (CRID) en Talavera de la Reina; junto con el papel destacado de la UCLM y el Hub Digital de Castilla-La Mancha (i4CAM-Hub), que facilita a las empresas, especialmente a las pymes, el acceso a tecnologías avanzadas y proyectos de digitalización.

Todo ello, junto con la llegada de grandes proyectos de inversión relacionados con las nuevas tecnologías, que suponen "un elemento tractor para el sector".

Al término de la reunión, Patricia Franco ha valorado que este encuentro, "de alto nivel", pone el broche a una semana muy positiva en el ámbito de la internacionalización de la economía regional, después de haber mantenido encuentros de trabajo que han permitido al Gobierno de Castilla-La Mancha "establecer contacto directo con las entidades y empresas de mayor calado y mayor representatividad en la India, de sectores que presentan oportunidades en la región y en los que la Comunidad Autónoma puede ser un gran polo de desarrollo".

Así, primero en Nueva Delhi y estos dos últimos días en Bangalore, el Gobierno regional ha mantenido reuniones con entidades y empresas de sectores como la industria, la industria de la máquina-herramienta, la industria agroalimentaria, el automóvil, los componentes de la automoción, la industria farmacéutica y las nuevas tecnologías, además de con FICCI, las principales asociaciones empresariales del país que agrupan a compañías y las Cámaras de Comercio e Industria de la India.