C-LM concede 83.000 euros en ayudas dirigidas a entidades que luchan contra la trata con fines de explotación sexual

GUADALAJARA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará este viernes, 10 de octubre, una nueva resolución de subvenciones del Gobierno regional dirigida a combatir una expresión de la violencia de género como es la trata con fines de explotación sexual, con un importe global de 83.137,55 euros.

Así lo ha anticipado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que este miércoles ha inaugurado una mesa técnica contra la trata organizada por ACISJF Guadalajara, en la que ha agradecido "el trabajo que numerosas entidades de la región realizan en favor de la sensibilización, la prevención y la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, cuyo germen es la prostitución, en uno de los países del mundo en los que más se demanda, como es España".

Los proyectos subvencionados en 2025, recogidos todos ellos en la resolución que se publicará este viernes, 10 de octubre, tienen que ver con la formación dirigida a profesionales de recursos públicos, el papel de los hombres en la demanda de prostitución, la captación de mujeres en el entorno digital o la formación dirigida a entidades públicas y privadas para la atención de mujeres víctimas de trata.

Simón ha recordado que la reciente constitución de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual "va a permitir la elaboración, tanto de un informe de situación de trata en la región, como una Estrategia Regional contra la Trata" y ha vuelto a apelar a la necesidad de "abolir la prostitución para acabar con el tráfico de mujeres en España y el mundo".

La consejera ha estado acompañada en la inauguración de la jornada tanto por representantes de la asociación ACISJF Guadalajara como por la delegada de Igualdad en la provincia alcarreña, Laura Gil.