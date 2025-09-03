C-LM confía en que "no habrá problema" para la aprobación de su Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, confía en que "no habrá ningún problema" para la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha tras su debate en el Congreso de los Diputados, que se ha fijado para el día 7 de octubre.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno regional, la consejera ha asegurado este miércoles que "habrá mayoría más que suficiente" para que salga adelante el nuevo Estatuto tras el acuerdo alcanzado en el seno de las Cortes castellanomanchegas por el Partido Socialista y el Partido Popular.

En este contexto Padilla ha referido que la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha será uno de los asuntos Incluidos en un "intenso final de trimestre que resultará positivo".

Así, ha avanzado que también será "probablemente" en el mes de octubre cuando se afronte el Debate sobre el Estado de la Región, "en el que el presidente Emiliano García-Page se reafirmará en los compromisos adquiridos y anunciará otros nuevos de cara al próximo año".

La representante del Ejecutivo regional ha aludido asimismo a la aprobación de los presupuestos de Castilla-La Mancha, en los que ya está trabajando la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital tras la aprobación del techo de gasto de 9.000 millones de euros.

Padilla ha insistido en que estas "buenas previsiones" para el final de año son posibles gracias a la "estabilidad y certeza" que hay en Castilla-La Mancha, "que permiten afrontar con seguridad todas las tramitaciones".