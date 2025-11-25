C-LM confirma que el AVE a Talavera sigue adelante independientemente de que se tenga que "afinar" la solución en Toledo

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha confirmado este martes que el AVE a Extremadura, que pasará por Talavera de la Reina, sigue "adelante con los trabajos" independientemente de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tenga ahora que "afinar" la solución que tanto Junta como Ayuntamiento han planteado para el trazado en Toledo, tras el acuerdo alcanzado por las partes.

"Esto lo que nos permite es el poder tener también lo mejor de los dos mundos y no tener que tener unas prisas terribles en Toledo para no perjudicar al resto de tramos", ha manifestado Hernando a preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno.

Así, ha visto "muy importante" que en Extremadura se vayan a poder congratular del acuerdo al que el Gobierno regional ha llegado con el Ministerio del que es titular Óscar Puente, "porque nos permite avanzar en el tramo de Toledo a la vez que se sigue avanzando en el resto de tramos".